¿Indirecta? Daniela Butrón publica singular video tras críticas sobre su relación con Jairo Concha

La relación entre Daniela Butrón y Jairo Concha ha generado diversos comentarios en redes sociales, y esta vez una publicación de la influencer despertó la curiosidad de sus seguidores. En medio de las críticas que viene recibiendo por su romance con el futbolista de Universitario, compartió un singular video que no pasó desapercibido. ¿Qué pasó?

Para nadie es un secreto que la hija de Leao Butrón es hincha acérrima de Alianza Lima, detalle que llama la atención, ya que su enamorado es jugador y fanático del cuadro rival, Universitario de Deportes. Sumado a ello, algunos usuarios han señalado que el volante merengue bajó su rendimiento debido a su actual relación sentimental.

¿Daniela Butrón responde a críticas sobre su relación con Jairo Concha?

Mediante sus redes sociales, Daniela Butrón publicó un video con la singular frase: "En conclusión, tú solo ignora" y señaló que es su lema de vida. Este post ha alcanzado miles de reproducciones y los usuarios no dudaron en comentar; mientras que unos la apoyan, otros reafirman las críticas.

Daniela Butrón responde a críticas sobre su relación con Jairo Concha.

Cabe precisar que el presente de Jairo Concha en Universitario ha generado cuestionamientos entre algunos hinchas, que esperan una mayor regularidad y protagonismo del mediocampista en el tramo decisivo de la temporada. El volante, que llegó al cuadro crema con la expectativa de aportar creatividad, precisión en los pases y generación de ocasiones de gol, está bajo la lupa cuando sus actuaciones no alcanzan el nivel que la afición espera de él.

Jairo Concha responde ante críticas por su rendimiento en la 'U'

Tras la goleada sufrida ante Deportivo Garcilaso y el empate 2-2 frente a Melgar, se intensificaron los cuestionamientos de la hinchada merengue. En medio de las críticas, el jugador peruano respondió en sus redes sociales con un mensaje de confianza: "Con humildad, trabajo y fe, confío en que vendrán tiempos mejores". Aunque sus números en la temporada incluyen goles y asistencias, el volante crema tiene el reto de recuperar la regularidad y responder a las expectativas de los aficionados.