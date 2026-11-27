El 25 de noviembre de 2026, la Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun, en Virginia, anunció el fin de su acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 25 de noviembre de 2026. Esta decisión se produce luego de un fallo de una corte federal de apelaciones que restableció una ley estatal que limita este tipo de colaboraciones. La medida expone un cambio significativo en la política de cooperación entre las autoridades locales y federales en materia de inmigración. Aquí más detalles.

La oficina del sheriff de Virginia puso fin a su acuerdo con ICE tras fallo judicial

La Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun, en Virginia, culminó su colaboración migratoria bajo el programa 287(g) con el ICE. Esta decisión se produce tras un fallo del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, emitido el 23 de noviembre de 2026, que revocó una suspensión temporal impuesta anteriormente.

El fallo judicial mencionado permite la implementación del artículo 15.2-1726.1 del Código de Virginia, conocido como ley SB 783, que fue promulgado en abril por la gobernadora Abigail Spanberger . Esta normativa establece restricciones para las agencias policiales locales, prohibiendo la firma de convenios 287(g) a menos que se cumplan 12 condiciones específicas, entre las que se incluyen la necesidad de órdenes judiciales para ingresar a domicilios y la prohibición de operativos en lugares sensibles como escuelas, iglesias y tribunales.

Asimismo, el tribunal reafirmó que el Gobierno federal no puede obligar a las autoridades estatales o locales a hacer cumplir las leyes migratorias, subrayando la autonomía de Virginia para regular sus propios recursos. No obstante, en el mismo fallo, se mantuvo bloqueada otra ley que pretendía exigir a los agentes de ICE identificarse y no cubrirse el rostro, argumentando que el estado no tiene la autoridad para regular las operaciones de los agentes federales.

¿Qué significa ello y qué pasará en Virginia?

El programa 287(g) otorgaba a oficiales locales la capacidad de actuar con autoridad federal limitada en centros de detención para ejecutar órdenes administrativas de inmigración, lo que ha llevado a la entrega de 330 personas a ICE en el condado durante el año 2026.

Sin embargo, tras el fallo del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito que reactivó la ley estatal SB 783, se implementaron cambios significativos en el manejo de las detenciones. Ahora, una vez que un detenido pague su fianza, cumpla su sentencia o se desestimen los cargos estatales, deberá ser liberado de inmediato . Además, la oficina del sheriff ha establecido que solo entregará a una persona a ICE si los agentes federales están presentes en el momento exacto de la liberación o si existe una orden judicial válida.

También se ha determinado que los agentes locales no realizarán tareas administrativas de control migratorio ni utilizarán recursos del condado para mantener detenidos a inmigrantes sin una orden firmada por un juez. Este fallo judicial ha generado un efecto dominó en otros 30 acuerdos 287(g) en Virginia, levantando el bloqueo que protegía estos convenios.