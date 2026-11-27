Los ciudadanos haitianos que fueron deportados tras la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS) en julio de 2026 enfrentarán un regreso forzado a su país, el cual atraviesa una grave crisis humanitaria y está marcado por la violencia armada. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de quienes regresan a un entorno tan inestable. ¿Qué se sabe al respecto?

EE. UU.: esta es la situación actual de los deportados en medio de la crisis del TPS en Haití

Según informes de organizaciones internacionales y los medios Human Rights Watch y Univision, los inmigrantes deportados desde Estados Unidos se encuentran frente a una situación alarmante en Haití, la cual expone lo siguiente:

Inseguridad y violencia armada: se conoce que cerca de 200 pandillas controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe , incluyendo puertos y accesos principales.

, incluyendo puertos y accesos principales. Esta situación llevó a que los vuelos de deportación sean desviados hacia Cabo Haitiano, en el norte del país, debido a la peligrosidad en la capital.

Los deportados son considerados por los grupos armados como potenciales blancos de extorsión y secuestro , lo que les obliga a cubrirse el rostro al aterrizar para evitar ser identificados y convertirse en víctimas de estos delitos.

, lo que les obliga a cubrirse el rostro al aterrizar para evitar ser identificados y convertirse en víctimas de estos delitos. Además, el Departamento de Estado de EE. UU. mantiene a Haití bajo una alerta roja de Nivel 4, que desaconseja viajar al país debido al alto riesgo de secuestros, delincuencia y disturbios civiles.

¿Por qué fueron deportados y qué se sabe del TPS?

La deportación de haitianos en EE. UU. se debe a la pérdida de su estatus migratorio, que afectó a entre 330.000 y 350.000 personas tras la cancelación del TPS. Esta medida, que eliminó la protección contra la deportación y las autorizaciones de empleo, dejó a muchos sin recursos migratorios válidos, convirtiéndolos en objetivos del ICE para su detención y repatriación.

Actualmente, el TPS para Haití se encuentra oficialmente cancelado desde el 27 de julio de 2026, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS ). A pesar de que los tribunales inferiores habían bloqueado temporalmente esta decisión a principios de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la administración Trump el 25 de junio de 2026, permitiendo la terminación del programa.

Posteriormente, el 5 de agosto de 2026, una corte federal levantó las suspensiones restantes, confirmando el cierre definitivo del TPS. En el ámbito legislativo, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para restablecer el TPS, aunque su futuro depende de la aprobación del Senado.