- Hoy:
- Partidos de hoy
- Lista de Perú vs Panamá
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Copa Libertadores
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: esta es la situación actual de los DEPORTADOS en medio de la crisis del TPS en Haití
Conoce cuál es la situación que atraviesan los deportados de Haití en medio de la crisis del Estatus de Protección Temporal (TPS) en EE. UU. ¿Qué dijo Trump?
Los ciudadanos haitianos que fueron deportados tras la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS) en julio de 2026 enfrentarán un regreso forzado a su país, el cual atraviesa una grave crisis humanitaria y está marcado por la violencia armada. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de quienes regresan a un entorno tan inestable. ¿Qué se sabe al respecto?
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: ICE ARRESTA a un hispano días después de ganar US$1 millón en la lotería
EE. UU.: esta es la situación actual de los deportados en medio de la crisis del TPS en Haití
Según informes de organizaciones internacionales y los medios Human Rights Watch y Univision, los inmigrantes deportados desde Estados Unidos se encuentran frente a una situación alarmante en Haití, la cual expone lo siguiente:
- Inseguridad y violencia armada: se conoce que cerca de 200 pandillas controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe, incluyendo puertos y accesos principales.
- Esta situación llevó a que los vuelos de deportación sean desviados hacia Cabo Haitiano, en el norte del país, debido a la peligrosidad en la capital.
- Los deportados son considerados por los grupos armados como potenciales blancos de extorsión y secuestro, lo que les obliga a cubrirse el rostro al aterrizar para evitar ser identificados y convertirse en víctimas de estos delitos.
- Además, el Departamento de Estado de EE. UU. mantiene a Haití bajo una alerta roja de Nivel 4, que desaconseja viajar al país debido al alto riesgo de secuestros, delincuencia y disturbios civiles.
¿Por qué fueron deportados y qué se sabe del TPS?
La deportación de haitianos en EE. UU. se debe a la pérdida de su estatus migratorio, que afectó a entre 330.000 y 350.000 personas tras la cancelación del TPS. Esta medida, que eliminó la protección contra la deportación y las autorizaciones de empleo, dejó a muchos sin recursos migratorios válidos, convirtiéndolos en objetivos del ICE para su detención y repatriación.
Actualmente, el TPS para Haití se encuentra oficialmente cancelado desde el 27 de julio de 2026, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). A pesar de que los tribunales inferiores habían bloqueado temporalmente esta decisión a principios de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la administración Trump el 25 de junio de 2026, permitiendo la terminación del programa.
Posteriormente, el 5 de agosto de 2026, una corte federal levantó las suspensiones restantes, confirmando el cierre definitivo del TPS. En el ámbito legislativo, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para restablecer el TPS, aunque su futuro depende de la aprobación del Senado.
- 1
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: REVELAN que ICE capacitó de forma exprés a casi 6.000 agentes para acelerar las deportaciones
- 2
ALERTA MÁXIMA en Dollar Tree de La Mirada: una persona fue asesinada a TIROS en el estacionamiento durante el Día de Acción de Gracias
- 3
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: Trump ofrece la "SALIDA VOLUNTARIA" al estudiante español detenido por ICE y acusado de robo
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90