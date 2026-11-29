Tras anunciar su salida de Deportivo Garcilaso hace unos días, Lisandro Greppo, director técnico argentino, sorprendió al ser anunciado como nuevo entrenador de un club rival de la Liga 1. El estratega afrontará un nuevo reto en su carrera profesional luego de concretar una destacada campaña con el 'Pedacito de Cielo' y un cupo a la Copa Sudamericana del próximo año.

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Lisandro Greppo, extécnico de Deportivo Garcilaso, firmó por club rival de la Liga 1

A través de sus redes sociales oficiales, el club Comerciantes Unidos de Cutervo anunció la llegada de Lisandro Greppo, quien tomará las riendas del equipo a partir de la próxima temporada en reemplazo de Claudio 'Pampa' Biaggio, que firmó por Cienciano del Cusco tras finalizar el Torneo Clausura.

“ ¡Bienvenido a Cutervo, profe! Lisandro Greppo ya es parte de las Águilas y será nuestro director técnico para la temporada 2027. ¡Hagamos historia juntos! ”, se lee en la publicación de Comerciantes Unidos.

Lisandro Greppo es nuevo DT de Comerciantes Unidos

De esta manera, Lisandro Greppo iniciará una nueva etapa en el fútbol peruano, esta vez al frente de Comerciantes Unidos, que buscará mejorar su rendimiento en la próxima temporada. El estratega argentino tendrá el desafío de consolidar un equipo competitivo y alcanzar los objetivos trazados por la institución de Cutervo para el 2027.

Números de Lisandro Greppo con Deportivo Garcilaso

Desde su llegada al club a inicios del presente año como asistente técnico hasta ser el DT principal tras la salida de Sebastián Domínguez, Lisandro Greppo dirigió un total de 14 partidos con el 'Rico Garci', con un saldo de siete victorias, cuatro empates y tres derrotas.

El plantel cusqueño finalizó la Liga 1 2026 ubicándose en el cuarto puesto de la tabla acumulada con 56 unidades y con presencia asegurada en la Copa Sudamericana 2027.