Recientemente se filtró que Universitario de Deportes está tras los pasos de Rodrigo Ureña para la Liga 1 y Copa Libertadores del 2027. Sin embargo, la situación se ha complicado porque Liga de Quito, gigante de Ecuador, también quiere contar con el volante chileno para la temporada entrante. A ello, ahora se suman dos nuevos detalles que dificultan su regreso al fútbol peruano.

El famoso 'Pitbull' se encuentra actualmente en Millonarios de Colombia, pero aún mantiene intactos sus recuerdos de lo que fue el tricampeonato con la 'U'. Por ello, la hinchada le ha exigido a la directiva merengue el retorno del sureño a territorio incaico, pero es una misión sumamente delicada.

El primer obstáculo es que Rodrigo Ureña todavía tiene contrato hasta finales del 2027 con el cuadro colombiano, por lo que Universitario de Deportes deberá negociar directamente con el club si es que quiere fichar al mediocampista con paso por la selección chilena. Es decir, mayor gasto económico.

Luego, siguiendo con el tema financiero, existe otro tema importante. Debido a que todavía tiene vínculo legal con Millonarios, el club le impuso una cláusula de salida de 600 mil dólares. Esto complica bastante el regreso del 'Pitbull' a la 'U' y el elenco crema deberá desembolsar una fuerte suma de dinero si quiere dar el batacazo en el mercado.

Rodrigo Ureña con Millonarios.

Trayectoria de Rodrigo Ureña