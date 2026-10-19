UTC descendió a Liga 2 y dejó sentido mensaje: "Es y será el equipo de Cajamarca"
UTC de Cajamarca enfrenta un duro momento tras su descenso a la Liga 2, luego de caer ante Cienciano. El club perdió la categoría en la temporada 2026 de la Liga 1.
UTC de Cajamarca atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Tras caer ante Cienciano, el ‘Gavilán del Norte’ quedó condenado al descenso de la Liga 2 y perdió la categoría en la temporada 2026 de la Liga 1. En medio de este duro panorama, el club se pronunció en sus redes sociales con un emotivo mensaje dirigido a sus hinchas, en el que reafirmó su identidad y su vínculo con la ciudad.
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UTC y su sentido mensaje tras descender a la Liga 2
A través de una publicación, la institución cajamarquina resaltó que el amor por sus colores está por encima de los resultados deportivos. Además, agradeció el apoyo de sus seguidores y llamó a mantener la unión para afrontar este difícil momento.
UTC también subrayó que su identidad se mantiene intacta pese a las adversidades y afirmó que continuará representando a Cajamarca.
UTC envió mensaje a Cajamarca tras descender a la Liga 2
“La pasión no sabe de momentos porque se lleva en la sangre y en el corazón. Los colores nunca se cambian y la historia de un pueblo no se borra. Afrontamos esta etapa unidos por el esfuerzo en la cancha, el aliento en la tribuna y la tierra que nos vio nacer”, comenzaron.
“Nuestra pasión trasciende cualquier resultado.En las buenas y en las malas, UTC es y seguirá siendo el equipo de Cajamarca.¡Hoy más que nunca, juntos por nuestra historia y por nuestra gente!”, finalizaron.
De esta manera, el ‘Gavilán del Norte’ afronta el duro golpe de perder la categoría y tendrá que prepararse para competir en la Liga 2 en la próxima temporada. Pese al descenso, el club busca mantener el respaldo de sus aficionados y reafirmar su compromiso con Cajamarca.
Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 con UTC descendido
La derrota de UTC frente a Cienciano acabó por sellar el descenso del ‘Gavilán del Norte’. Pese a que todavía restan cinco jornadas, el equipo norteño quedó a 16 puntos del decimosexto lugar, cuando solo quedan 15 unidades en disputa. En consecuencia, ya no cuenta con posibilidades de alcanzar la zona de permanencia.
|Posición
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|29
|29
|62
|2
|Universitario
|29
|15
|53
|3
|FBC Melgar
|29
|18
|50
|4
|Deportivo Garcilaso
|29
|12
|48
|5
|Cienciano
|29
|9
|47
|6
|Los Chankas
|29
|-8
|46
|7
|Cusco FC
|29
|0
|45
|8
|Sporting Cristal
|29
|11
|44
|9
|Alianza Atlético
|29
|4
|43
|10
|Sport Huancayo
|29
|-5
|41
|11
|Juan Pablo II
|29
|-8
|38
|12
|Sport Boys
|29
|-1
|34
|13
|Atlético Grau
|29
|-5
|33
|14
|Comerciantes Unidos
|29
|-4
|31
|15
|CD Moquegua
|29
|-18
|28
|16
|FC Cajamarca
|29
|-12
|26
|17
|ADT
|29
|-14
|25
|18
|UTC
|29
|-20
|10
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