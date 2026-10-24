¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid y qué canal transmite EN VIVO el clásico por LaLiga?

Barcelona vs Real Madrid volverán a paralizar al mundo del fútbol este domingo 25 de octubre en un vibrante enfrentamiento por la fecha 10 de LaLiga EA Sports 2026/2027. Este nuevo episodio del clásico español promete ser decisivo en la disputa por el liderato. Por ello, en esta nota conocerás dónde seguir la transmisión EN VIVO de este partidazo.

PUEDES VER: Flamengo presentó un reclamo ante Conmebol y pidió el partido ganado ante Estudiantes

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid EN VIVO?

El clásico de Barcelona vs Real Madrid contará con la transmisión EN VIVO por la señal exclusiva de DSports para todo el Perú y el resto de Sudamérica. Además, podrá verse EN DIRECTO ONLINE a través de la plataforma de streaming de DGO. En España, por su parte, la cobertura estará a cargo de DAZN y Movistar Plus.

¿Qué canal transmite el clásico de Barcelona vs Real Madrid por LaLiga?

Si quieres ver el partido de Barcelona vs Real Madrid EN VIVO ONLINE deberás estar atento a los siguientes canales de transmisión, dependiendo el país en donde te encuentres:

Perú, Ecuador y Colombia: DSports y DGO.

Brasil: CazéTV.

Argentina, Chile y Uruguay: DSports y DGO.

Venezuela: DSports, DGO e inter.

México: Sky Sports, Sky Plus e izzi.

Panamá: ViX y Sky Sports Norte.

España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar Plus, LaLiga TV Bar HD.

Estados Unidos: ABC, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App.

¿Cuándo juegan Barcelona vs Real Madrid?

Barcelona vs Real Madrid se enfrentan por la décima jornada de LaLiga EA Sports 2026/2027 este domingo 25 de octubre. Este encuentro se disputará en el mítico Spotify Camp Nou.

Barcelona y Real Madrid protagonizarán un nuevo episodio del clásico por LaLiga

Barcelona vs Real Madrid: antesala del clásico por LaLiga EA Sports

Barcelona afronta el clásico con la obligación de sumar los tres puntos para aumentar su ventaja en la tabla de posiciones. El conjunto de Hansi Flick llega a este duelo después de encajar una dura derrota por 4-2 frente al PSG en la Champions League. Para darle vuelta a la situación, el cuadro culé contará con figuras como Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López. Sin embargo, ya se ha confirmado que Dani Olmo no estará disponible por lesión.

Por su lado, el Real Madrid encara este encuentro con optimismo tras ganar por 4-1 sus dos encuentros más recientes, ante el Sevilla y el Leipzig, respectivamente. El equipo dirigido por José Mourinho ha mostrado una evolución evidente en su juego, con actuaciones destacadas de futbolistas como Kylian Mbappé, Yan Diomandé y Arda Güler, entre otros.



