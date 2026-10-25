Reimond Manco reveló por qué rechazó llegar al Real Madrid: "Para mí no era equipo galáctico"

Reimond Manco fue uno de los futbolistas con mayor talento que vio nacer el Perú. Sin embargo, algunas malas decisiones impidieron que pudiera destacar en la élite del fútbol mundial. En ese contexto, el exjugador sorprendió al revelar que tuvo la posibilidad de llegar al Real Madrid durante su etapa como futbolista. Durante una conversación en el programa 'Enfocados', el 'Rei' contó cómo decidió tomar otro camino en su carrera y apostar por el PSV Eindhoven de Países Bajos, sin imaginar la magnitud que tenía el conjunto español en el fútbol mundial.

Reimond Manco reveló por qué rechazó llegar al Real Madrid

Durante la conversación en el programa Enfocados, Manco contó que su entonces representante viajó para escuchar la propuesta del cuadro madridista, aunque ya había tomado la decisión de fichar por el PSV. Además, según explicó, en aquel momento no tenía una visión tan amplia del fútbol europeo y su principal referencia peruana era Claudio Pizarro.

“Raúl (su exrepresentante) fue hasta allá, pues, a hablar, a escuchar la propuesta y todo, pero ya yo había decidido ir a PSV”, relató el exfutbolista al recordar aquella oportunidad que pudo cambiar el rumbo de su carrera.

Asimismo, el ex Jotita explicó que su percepción del Madrid era muy distinta a la que tiene actualmente. “El Real Madrid todavía para mí no era el equipo galáctico que es ahora. No veía mucho, no tenía ni cable”, reconoció, dejando en claro que no comprendía por completo la magnitud de vestir la camiseta del conjunto blanco.

Finalmente, el exjugador admitió que, con los conocimientos que tiene hoy sobre el fútbol internacional, probablemente habría tomado una decisión diferente. “Si yo tuviera el conocimiento de ahora, probablemente hubiese aceptado, pero en ese tiempo no sabía la magnitud de lo que era ir al Madrid”, concluyó Manco al reflexionar sobre una de las oportunidades más llamativas de su trayectoria.

Reimond Manco reveló por qué rechazó llegar al Real Madrid. Foto: composición Líbero

Trayectoria de Reimond Manco