¿A qué hora juega España vs Inglaterra y dónde ver partido por UEFA Nations League?

El fútbol europeo volverá a acaparar la atención cuando las selecciones de España e Inglaterra se enfrenten por la sexta jornada de la UEFA Nations League 2026-2027. La campeona del mundo y el tercer mejor equipo del Mundial 2026 se verán nuevamente las caras tras su último enfrentamiento en Wembley. Revisa los horarios y canales de transmisión para ver EN VIVO este esperado encuentro de pronóstico reservado.

¿Cuándo y dónde juega España vs Inglaterra por UEFA Nations League?

El partido de España vs Inglaterra por la fecha 6 de la UEFA Nations League se llevará a cabo el domingo 15 de noviembre en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. Dicho recinto cuenta con una capacidad para albergar a más de 70.000 espectadores.

¿A qué hora juegan España vs Inglaterra?

El duelo entre la Furia Roja y los Tres Leones está pactado para las 2.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora española). A continuación, te brindamos los diferentes horarios en el resto de países de Sudamérica, México, Centroamérica y Estados Unidos.

Perú, Ecuador y Colombia: 2.45 p. m.

Bolivia y Venezuela: 3.45 p. m.

Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina y Brasil: 4.45 p. m.

México y Centroamérica: 1.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington DC): 2.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Inglaterra: 7.45 p. m.

España e Inglaterra se enfrentan en Madrid por la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR

¿Dónde ver EN VIVO España vs Inglaterra por UEFA Nations League?

El enfrentamiento entre España e Inglaterra será transmitido EN VIVO por la señal de ESPN y la plataforma Disney+ para el Perú y todo el territorio sudamericano. De igual forma, podrás seguir el minuto a minuto ONLINE GRATIS a través de la web de Líbero, para que no te pierdas ninguna de las incidencias.

España vs Inglaterra: previa del partido

Los dirigidos por Luis de la Fuente recibirán a Inglaterra por la última fecha de la fase de grupos. España llega a este encuentro luego de superar por 2-0 a República Checa en la jornada anterior y ahora espera cerrar esta etapa del torneo en lo más alto del grupo C con un triunfo ante los británicos.

Por su parte, los ingleses, que suman cuatro victorias consecutivas en la Nations League, esperan cobrarse la revancha por la derrota que sufrieron en su debut e igualar en puntaje a los campeones del mundo.

Vale resaltar que en los últimos cinco enfrentamientos entre ambas escuadras, España ganó en tres ocasiones e Inglaterra una sola vez, mientras que la restante terminó en empate.