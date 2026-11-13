México vs Jamaica EN VIVO por la CONCACAF Nations League: en qué canal ver y a qué hora juegan

Momento de ver un partidazo de alto nivel entre las selecciones de México y Jamaica por la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League desde el Estadio Nacional de Kingston. Todo se realizará este sábado 14 de noviembre a partir de las 8.00 p. m. hora peruana (7.00 p. m. en Ciudad de México) con la transmisión de Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix y Claro Sports (YouTube).

La selección mexicana se prepara para afrontar un nuevo desafío cuando visite a Jamaica por el partido de ida de los cuartos de final de la CONCACAF Nations League 2026-27. El equipo dirigido por Rafael Márquez buscará conseguir un resultado favorable para encaminar su clasificación al Final Four. El Tricolor inicia así su camino en la defensa del título, aunque tendrá una exigente prueba en condición de visitante.

Por su parte, Jamaica intentará aprovechar su localía para dar el primer golpe en la eliminatoria. Los 'Reggae Boyz' consiguieron su clasificación a los cuartos de final tras terminar segundos en el Grupo B de la Liga A, con siete puntos, producto de dos victorias, un empate y una derrota. El equipo caribeño buscará imponer su velocidad y potencia física para complicar a los mexicanos y llegar con ventaja al compromiso de vuelta.

La expectativa también estará puesta en Rafael Márquez, quien afrontará su primera eliminatoria oficial como seleccionador mexicano. El entrenador necesita cambiar la imagen que dejó el equipo en sus últimos cuatro amistosos, en los que registró dos empates y dos derrotas, sin conseguir una victoria. Además del boleto a las semifinales de la Nations League, esta serie otorgará al ganador la clasificación directa a la Copa Oro 2027, por lo que ambos seleccionados tienen mucho en juego.

CONCACAF anuncia el partido entre México y Jamaica por la ida de cuartos de final de Liga de Naciones.

¿Cuándo juega México vs Jamaica?

El partido entre México vs Jamaica por la ida de cuartos de final de la CONCACAF Nations League se disputará el sábado 14 de noviembre en el Estadio Nacional de Kingston de Jamaica. Ambos elencos darán todo de sí en busca de un buen resultado en los primeros 90 minutos.

¿A qué hora juega México vs Jamaica?

Este duelo entre las escuadras de México y Jamaica inicia a partir de las 8.00 p. m. hora peruana (7.00 p. m. en Ciudad de México). De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 7.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia, Jamaica: 8.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile: 10.00 p. m.

¿Dónde ver México vs Jamaica?

La transmisión del partido entre México vs Jamaica por la CONCACAF Nations League se verá por la señal en vivo de Canal 5, Azteca 7, TUDN, Vix y Claro Sports (YouTube).

México y los dos duelos ante Jamaica por el pase a semifinales de CONCACAF Nations League.

Posibles alineaciones México vs Jamaica

México: Raúl Rangel, Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Erik Lira, Gilberto Mora, Obed Vargas, Jesús Manuel Corona, Armando González y Julián Quiñones.

Jamaica: Andre Blake, Denzel Hall, Joel Latibeaudiere, Miguel Freckleton, Richard King, Kevon Lambert, Karoy Anderson, Kaheim Dixon, Tyrese Hall, Renaldo Cephas y Tyreece Campbell.

México vs Jamaica: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, México se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Jamaica en esta ida de cuartos de final de la CONCACAF Nations League. Dicho ello, te informamos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS JAMAICA EMPATE MÉXICO Betsson 5.50 3.85 1.52 Betano 6.20 4.00 1.57 Caliente 6.75 4.10 1.50 1XBet 5.89 3.84 1.54 Doradobet 5.66 3.75 1.52

México vs Jamaica: historial y últimos 5 resultados