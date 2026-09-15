Sport Boys recupera a futbolista titular para partido ante Melgar: "Viajará a Arequipa"

Sport Boys sigue demostrando un gran nivel futbolístico y se ha posicionado como uno de los aspirantes al título del Torneo Clausura 2026. La ‘Misilera’ está mentalizada con mantener su buena racha, por lo que ya preparan su duelo ante Melgar, uno de sus rivales directos en la pelea. Precisamente, se confirmó que contarán con el regreso de uno de sus titulares indiscutibles.

Sport Boys recupera a futbolista titular para partido ante Melgar

Los rosados son conscientes de que necesitan contar con cada una de las figuras de su plantel, especialmente considerando que no poseen un plantel amplio. Sin embargo, la algarabía se apoderó de los hinchas, luego de que el periodista Rodrigo Robles revelara que contarán con el regreso de Nicolás Da Campo.

El volante argentino se ausentó del último partido de Sport Boys por lesión; no obstante, ha vuelto a entrenar con el plantel principal y es prácticamente seguro que integrará la lista de viajeros para enfrentar a Melgar en Arequipa.

Nicolás Da Campo volverá con Sport Boys para enfrentar a Melgar

“Nicolás Da Campo, será parte del plantel de Sport Boys que viajará a Arequipa para enfrentar a Melgar. Hoy (martes) el equipo rosado, entrenó pensando ya en el partido con Melgar y van con la mentalidad de un triunfo”, fue la información que compartió el comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, el técnico Carlos Desio recupera a un jugador trascendental en su esquema de juego, sobre todo considerando que, hasta antes de su lesión, fue uno de los titulares indiscutibles en el mediocampo.

Sport Boys contará con Mathías Llontop, Emilio Saba y Pablo Erustes ante Melgar

En los últimos días se informó que Sport Boys corría el riesgo de perder hasta cuatro jugadores para el partido ante Melgar. Esto debido a que los rosados debían realizar el pago de las cláusulas correspondientes para que Mathías Llontop, Emilio Saba, Pablo Erustes y Percy Liza quedaran habilitados, considerando que llegaron a préstamo procedentes del ‘Dominó’.

En ese sentido, el periodista Gustavo Peralta reveló que el club chalaco ya decidió realizar el pago correspondiente para que los laterales y el atacante argentino puedan estar disponibles para este encuentro. Por su parte, Percy Liza quedará al margen debido a una lesión.