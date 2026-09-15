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Pedro Aquino se encuentra en Argentina y le dio gran noticia a sus hinchas: "Rosario"

Pedro Aquino se encuentra en Argentina velando por su futuro profesional, y le dio una espectacular noticia a todos sus hinchas en el Perú.

Francisco Esteves
Pedro Aquino se encuentra en Argentina y le dio gran noticia a sus hinchas.
Pedro Aquino se encuentra en Argentina y le dio gran noticia a sus hinchas. | Foto: Alianza Lima - X.
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Uno de los jugadores más conocidos en la selección peruana a lo largo de la última década ha sido Pedro Aquino, elemento nacional con amplia carrera en el extranjero y que incluso llegó a disputar el Mundial de Rusia con la Bicolor. Actualmente, tras haber dejado Alianza Lima debido a su rendimiento, el mediocampista nacional se encuentra en Argentina velando por su futuro en el fútbol profesional.

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Como sabemos, el volante tuvo un breve paso por tienda blanquiazul tras haber sido cedido por Santos Laguna, donde todavía mantiene contrato hasta diciembre del próximo 2027. Sin embargo, se encuentra lesionado y todavía no ha podido reincorporarse a la institución deportiva de la Liga MX (México). Por ello, recientemente el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León brindó novedades sobre su estado físico.

"Pedro Aquino fue intervenido quirúrgicamente con éxito por el Dr. Fernando Ariel Bacci en el Sanatorio Centro de la ciudad de Rosario, tras realizarse una artroscopia de la rodilla derecha. Realizará terapias de rehabilitación entre 4 a 6 meses", indicó el mencionado comunicador a través de sus redes sociales, alegrando así a los seguidores del ex Alianza Lima y Sporting Cristal.

Pedro Aquino

La foto compartida por Ernesto Jerónimo Macedo León de Pedro Aquino.

De esta forma, Pedro Aquino se encuentra en Argentina, ya que el centro de salud está situado en Santa Fe, y continuará con su proceso de recuperación para poder sumarse al Santos Laguna. Aunque también existe la posibilidad de que el elenco mexicano decida venderlo antes de que termine su vínculo contractual.

Trayectoria de Pedro Aquino

Estos han sido sus clubes:

  • Sporting Cristal
  • Monterrey
  • Lobos BUAP
  • León
  • América
  • Santos Laguna
  • Alianza Lima
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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