¿Nuevo club? Pedro Aquino dio fuerte noticia tras su salida de Alianza Lima: "El día que tanto esperé"

Desde que dejó Alianza Lima en mayo de este año, el futuro de Pedro Aquino ha sido una incógnita. El volante no pudo tener la continuidad esperada durante su etapa en el conjunto blanquiazul, principalmente por problemas físicos que lo alejaron de las canchas en varios momentos. Esta situación hizo que permaneciera sin equipo durante los últimos meses. Sin embargo, en las últimas horas el propio futbolista remeció las redes sociales con una inesperada noticia sobre su futuro inmediato.

Pedro Aquino, ex Alianza Lima, sorprendió con inesperada noticia

A través de su cuenta oficial de Instagram, el volante de 31 años publicó una imagen del Señor de la Justicia, con un mensaje de fe en el cual dio a entender que se sometería a alguna intervención quirúrgica: "Llegó el día que tanto esperé. En tus manos estoy mi Señor de la Justicia", fue el mensaje del exjugador de Sporting Cristal.

Pedro Aquino se encomendó al Señor de la Justicia.

Horas después, el propio futbolista confirmó su paso por el quirófano con una nueva actualización en sus historias: "Gracias, todo salió excelente", publicó Aquino, ante la sorpresa de todos sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes de felicitación.

Pedro Aquino pasó por operación.

De esta forma, Aquino sorprendió al revelar que pasó por una operación que afortunadamente no tuvo complicaciones. Vale precisar que el futbolista no ha precisado a qué tipo de cirugía se sometió, sin embargo, el procedimiento médico se realizó con total éxito para la alegría de sus familiares y seres queridos.

Números de Pedro Aquino con Alianza Lima

Desde su llegada a Alianza Lima en 2025, cedido a préstamo por Santos Laguna, Pedro Aquino no gozó de la continuidad que buscaba tras su salida del fútbol mexicano. En total, disputó apenas 16 partidos entre Liga 1 2025, Copa Sudamericana y Torneo Apertura 2026, y solo marcó dos goles. Su paso por el cuadro íntimo estuvo marcado por constantes lesiones que mermaron su regularidad.

Trayectoria de Pedro Aquino