Carlos Zambrano dio rotunda opinión tras empate de Boys ante Alianza Lima: "Nos rompieron..."

Sport Boys y Alianza Lima igualaron 1-1 en el Estadio Nacional y uno de los jugadores que más destacó en el partido fue Carlos Zambrano, baluarte en la defensa del elenco porteño. El 'Kaiser' habló tras el encuentro ante su exequipo y más allá de resaltar la entrega de sus compañeros, también lamentó no haber podido sumar otro partido con su arco en cero durante el Torneo Clausura.

"Nos quedamos tranquilos por el gran esfuerzo que hemos hecho. Mucha gente menospreciaba el trabajo del club. Nos vamos tristes porque teníamos ganas de seguir manteniendo el arco en cero y nos rompieron la racha", dijo el 'León' en declaraciones tras el encuentro.

Asimismo, Zambrano sostuvo que la 'Misilera' ha venido creciendo durante la presente campaña y el objetivo en el primer puerto es clasificar a un campeonato internacional para la temporada 2027.

"Vamos paso a paso. El club ha venido de muchos años de resultados negativos y mi llegada al club ha ayudado mucho al grupo para agarrar confianza. Creo que merecemos más y apuntar a un torneo internacional", agregó el también exjugador de la selección peruana.

Carlos Zambrano destacó en el partido entre Boys y Alianza Lima

Finalmente, Carlos Zambrano hizo una última reflexión sobre Sport Boys y aseguró que el empate frente a Alianza Lima en el 'Coloso de José Díaz' le sabe a poco.

"Es un gran plantel, un gran grupo que no se le estaban dando las cosas en el Apertura, pero está metiendo. Vinimos a hacer nuestro partido. Nos quedamos con ese sinsabor de un punto nomás", concluyó.

Carlos Zambrano y sus números en Sport Boys

Desde su llegada para el Torneo Apertura, Carlos Zambrano ha disputado 12 partidos y aún no marcó goles. Asimismo, recibió cuatro tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad.