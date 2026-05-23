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Universitario anunció por todo lo alto el regreso de un cuatro veces campeón de la Liga 1

A través de sus redes sociales, el club crema anunció el regreso de un cuatro veces campeón. ¿De quién se trata? Te lo contamos aquí.

Antonio Vidal
Universitario sorprendió con el regreso de excampeón. Foto: Universitario
Universitario sorprendió con el regreso de excampeón. Foto: Universitario
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Universitario de Deportes tiene como objetivo ganar los torneos del país en sus diferentes disciplinas. Bajo este contexto, y dejando un poco de lado a la ‘U’ en su categoría de fútbol, el club crema ha anunciado y sorprendido a los hinchas con una flamante incorporación para su equipo de básquet.

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Dicho jugador ha causado asombro en redes sociales, pues se trata de un exjugador que ganó cuatro títulos con el elenco crema. Sin embargo, ahora volverá a vestir la camiseta crema, pero en otra disciplina.

Universitario anunció el regreso de un cuatro veces campeón de la Liga 1

El jugador en mención se trata de Piero Alva, uno de los máximos referentes del elenco estudiantil, que será parte del equipo que está bajo el mando del entrenador Ernesto López.

Plantel 2026

Plantel de baquet de Universitario 2026

Esta situación ha causado asombro en los hinchas cremas que lo siguen, pues esperan que Piero Alva pueda mostrar el gran talento que tiene ahora en esta disciplina.

¿Cuándo juega Universitario en básquet?

Este sábado 23 de mayo, Universitario debutará en la Liga de Lima División Dos ante La Punta. El encuentro se podrá seguir desde las 7.00 p. m. (hora peruana).

¿Dónde jugará Universitario?

El encuentro se llevará a cabo en el Coliseo Champagnat, ubicado en el distrito limeño de Surco.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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