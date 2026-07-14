¡Escándalo en la Copa Perú! Futbolista ingresó con una aguja en la mano y árbitro no lo expulsó

El fútbol peruano volvió a quedar manchado por acciones extradeportivas. La Copa Perú volvió a ser protagonista de un episodio que generó mucha indignación durante el partido entre Defensor Municipal de Marcona y Domingo Dianderas FC. Para poner en contexto, un futbolista de Municipal fue acusado por el equipo Dianderas, club del comediante Jorge Luna, de ingresar con una aguja.

Esta situación generó un momento tenso, pues los jugadores del elenco visitante denunciaron el hecho ante el árbitro, quien, lejos de tomar medidas, no expulsó al jugador por ingresar al terreno de juego con un objeto cortante.

El incidente ocurrió en el minuto 77 del encuentro, que se disputó en el Estadio Municipal de Marcona, después de la pausa de hidratación. En las imágenes captadas se puede ver al futbolista Ricardo Jaramillo ingresando con el objeto que despertó la sospecha del elenco cuyo presidente es Jorge Luna.

Cabe señalar que, de confirmarse que el objeto que llevaba Jaramillo era una aguja, representaría una acción totalmente antirreglamentaria y un riesgo para la integridad de los protagonistas.

Ahora, el caso quedará en manos de las autoridades competentes. La Comisión de Justicia de Ica será la encargada de evaluar las imágenes del encuentro, el informe arbitral y las demás pruebas disponibles para determinar si se cometió alguna infracción y si amerita imponer una sanción.