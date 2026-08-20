Periodista brasileña arremetió contra Cienciano por partido ante Botafogo: "Es una porquería"

Cienciano ha generado gran ilusión tras golear por 6-1 a Botafogo en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El 'Papá' buscará mantener su ventaja en el marcador global en el duelo de vuelta en Brasil y poner su nombre en los cuartos de final. Previo al partido, una periodista brasileña sorprendió al criticar al cuadro imperial.

Periodista brasileña arremetió contra Cienciano por partido ante Botafogo

A pocas horas del partido de vuelta en Brasil, una periodista brasileña no se guardó nada al momento de analizar el rendimiento de Cienciano. pese a la contundente goleada por 6-1 conseguida en Cusco, sorprendió al lanzar duras críticas contra el 'Papá' y cuestionar el nivel mostrado por el conjunto imperial.

Según señaló, el cuadro imperial tuvo oportunidades para conseguir una ventaja todavía más amplia en el marcador, pero no logró aprovecharlas debido a que, bajo su opinión, son una “porquería”. Asimismo, sostuvo que la amplia victoria estuvo condicionada principalmente por la altura de Cusco.

“El equipo de Cienciano es una porquería. ¿Cienciano pudo hacer más que 6 goles? Sí, claro que podía, pero ¿por qué no los hizo? Porque es una porquería. Y ese marcador no fue imposible, sobre todo para equipos que juegan en altura", sostuvo la comentarista.

Estas declaraciones rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales y evidenciaron la gran confianza que existe en la prensa brasileña respecto a una posible remontada de Botafogo en su estadio. Por su parte, los hinchas de Cienciano no tardaron en defender a su equipo y se ilusionan con que el ‘Papá’ pueda dar el golpe y sellar su clasificación.

Medio brasileño cuestionó el rendimiento de Cienciano

No obstante, estas no han sido las únicas críticas en contra de Cienciano, ya que el portal 'Jogo a Jogo' también cuestionó sus actuaciones recientes y los catalogaron como un equipo irregular.

“El equipo llega al partido tras empatar con Deportivo Garcilaso en el Campeonato Peruano. Sin embargo, su rendimiento en la liga nacional ha sido algo irregular. Tras finalizar el Apertura en tercer lugar, Cienciano ha comenzado el Clausura con resultados menos consistentes”, mencionaron en una nota web.