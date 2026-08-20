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Succar se ilusiona con clasificación de Cienciano, pero advirtió sobre Botafogo: "Ha pasado de todo"

Cienciano buscará su clasificación ante Botafogo por los octavos de final de la Copa Sudamericana y Matías Succar no tardó en pronunciarse previo al partido.

Angel Curo
Matías Succar se ilusiona con clasificación de Cienciano, pero advirtió sobre Botafogo
Matías Succar se ilusiona con clasificación de Cienciano, pero advirtió sobre Botafogo | DSports | Composición: Líbero
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Cienciano se enfrenta ante Botafogo HOY por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ llega con una gran ventaja en el marcador tras golear por 6-1 en Cusco, donde uno de los más destacados fue Matías Succar. Precisamente, el delantero se pronunció y dejó una advertencia previo al partido.

TAS falló a favor de Horacio Melgarejo y suspende sanción que afecta a Cienciano. Foto: Cienciano

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Matías Succar confía en la clasificación de Cienciano, pero advirtió sobre Botafogo

En su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, previo a poner rumbo a territorio brasileño, Matías Succar fue abordado por los medios y le consultaron por la presión de aguantar un amplio marcador ante Botafogo.

Ante ello, el delantero de Cienciano no dudó en destacar el resultado que obtuvieron en la ida, aunque recalcó que nunca se puede subestimar al rival, sobre todo con tantos antecedentes de remontadas en la historia del fútbol. No obstante, se mostró ilusionado con poder sellar la clasificación, por lo que saldrán al campo con ese objetivo en mente.

Matías Succar, Cienciano

Matías Succar fue el héroe de Cienciano tras anotar un triplete ante Botafogo.

"El 6-1 es un resultado fuerte que conseguimos con mérito nuestro, pero no podemos subestimar nada, en el fútbol ha pasado de todo. Nosotros vamos a seguir como si la llave estuviera 0-0, jugarlo de igual a igual y Dios quiera se pueda dar la clasificación", sostuvo el futbolista.

Por otro lado, el autor del hat-trick en el partido de ida señaló que buscará una nueva anotación para ampliar aún más la ventaja. "Sueño con hacer un gol, no va a ser fácil pero hay que ir a buscarlo. Tenemos la capacidad de jugar de igual a igual allá, así que vamos con fe, siempre hay que soñar", mencionó.

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Carlos Garcés y Santiago Arias ya están otra vez a disposición de Horacio Melgarejo. Los dos futbolistas no jugaron el duelo de ida por una sanción, de modo que volvieron a quedar habilitados. Su presencia en el equipo quedará sujeta a la decisión del entrenador.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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