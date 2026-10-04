Alianza Lima es el único peruano que aparece en el Top 30 del Ranking Mundial de Clubes

Alianza Lima es, sin duda alguna, uno de los principales equipos del Perú en líneas generales, y de los más populares del continente. Por ello, sigue dando la hora y recientemente se confirmó su presencia en el Top 30 del Ranking Mundial de Clubes 2026, siendo el único elenco de nuestro país en aparecer.

Como se sabe, los blanquiazules no solo son de los cuadros más importantes de la Liga 1, sino que también son de lo más destacado que tiene la Liga Peruana de Vóley. Resulta que en la actualidad son tricampeones de la competición e incluso vienen de disputar en dos ocasiones el Mundial Femenino.

Por ello, no es sorpresa que Alianza Lima sea el único conjunto de Perú en aparecer dentro del Top 30 del Ranking Mundial de Clubes. Las íntimas se ubican en el puesto número 25 de la tabla anual con un total de 63 mil puntos. Vale precisar que únicamente se toma en cuenta el rendimiento de la actual temporada.

Alianza Lima en el Top 25.

La campaña pasada las blanquiazules hicieron historia debido a que se metieron al Top 10 del mundo, esto gracias a que fueron subcampeonas de América y luego llegaron a disputar el Mundial de Clubes Femenino, donde obtuvieron una importante victoria para dejar el nombre del Perú en alto.

Plantel de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026-27

Cuerpo técnico

Alejandro Schneider (DT), David Castellanos (Asistente), Gaspar Vicuña (Asistente), Luis Soto (Asistente), Luis Hernán (Estadista), Jorge Calderón (Fisioterapeuta) y Ezequiel Matías (Preparador físico).

Colocadora

Cristina Cuba Martínez (Fichaje) y María Alejandra Marín (Renovación).

Opuesta

Taylor Fricano (Fichaje), Ioana Baciu (Fichaje) y Daniela Bulaich (Fichaje).

Receptora

Sandra Ostos (Renovación), Esmeralda Loroña (Renovación), Nayeli Yábar (Renovación) y Ysabella Sánchez (Renovación).

Bloqueadora

Diana de la Peña (Renovación), Clarivett Yllescas (Renovación), Flavia Montes (Fichaje) y Allison Holland (Fichaje).

Líbero