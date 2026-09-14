Alianza Lima y su firme posición sobre reclamo de Universitario por seguridad en el clásico

Tras su agónica victoria ante Alianza Lima, los dirigentes de Universitario de Deportes hicieron un fuerte reclamo sobre el operativo de seguridad durante el clásico y aseguraron que no se les dio un espacio para observar el partido, incluso el administrador del club crema debió ver el duelo en el vestuario.

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De acuerdo con la información del periodista José Varela, desde el club blanquiazul no temen que haya sanción porque aseguran haber cumplido con el protocolo establecido previo al encuentro, todo esto en coordinación con las autoridades correspondientes.

"Sobre el operativo desplegado durante el partido en Matute, se conoció que las medidas de seguridad no fueron adoptadas de manera unilateral ni definidas a último momento. La planificación había sido acordada con anticipación con las autoridades correspondientes y puesta en conocimiento de los involucrados. Desde el club Alianza Lima sostienen que se respetó el procedimiento establecido para el encuentro", aseguró el citado periodista en su cuenta de Instagram.

Universitario venció 2-1 a Alianza Lima

¿Qué reclama Universitario tras el clásico con Alianza Lima en Matute?

Según lo revelado por Gustavo Peralta en Linkeados, desde Universitario aseguran que su delegación no entró completa y, además, no los dejaron acompañar a la cancha a sus jugadores.

"Como corresponde, el club local se debe encargar de la organización y que la delegación del visitante pueda estar en una zona segura. La gente de la ‘U’ decía que iba a ir a un palco. Cuando llegan al estadio, la seguridad de Alianza no dejó entrar a todos los de seguridad de la ‘U’ y se generó una escaramuza", dijo Peralta.

"Cuando los directivos de la ‘U’ querían salir a la cancha para acompañar a sus jugadores, les dijeron que no se puede y que tenían que ir al palco, hubo una pelea y riña entre las seguridades. Después, cuando iba a ir al palco, le dijeron a Franco Velazco que no podía y por su seguridad debía quedarse en el vestuario. La ‘U’ dice que fue hostil la forma en cómo les pusieron seguridad en el vestuario. Tres directivos fueron al palco y sienten que fueron expuestos al peligro", agregó.