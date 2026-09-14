Alianza Lima sufre su primera baja para próximo partido ante ADT por el Torneo Clausura

Alianza Lima está enfocado en superar el trago amargo de la derrota en el clásico y prepara su siguiente partido ante ADT de Tarma. Los blanquiazules volverán a ser locales en la fecha 10 y buscarán una victoria que los vuelva a poner en la pelea por el título del Torneo Clausura. No obstante, se conoció que deberán asumir la baja de un talentoso jugador.

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Alianza Lima sufre su primera baja para próximo partido ante ADT

Los ‘íntimos’ tienen la obligación de redimirse ante su hinchada en su próximo encuentro y seguir aspirando al título del Clausura. Por ello, la presencia de cada una de sus figuras es vital para que Pablo Guede pueda armar su mejor esquema posible. Sin embargo, se confirmó que no podrá contar con Piero Cari para este partido.

El joven volante es considerado uno de los jugadores más prometedores del plantel de Alianza Lima y del fútbol peruano. Por ello, recibió la convocatoria para integrar la selección peruana Sub-20 en los Juegos Sudamericanos ODESUR 2026, por lo que estará ausente con el club en su próximo duelo.

Piero Cari se perderá el próximo partido de Alianza Lima tras ser convocado con la selección peruan Sub-20.

Si bien Piero Cari no venía siendo considerado por Pablo Guede en los últimos partidos, su ausencia le quitará una variante al técnico para conformar su lista de convocados, sobre todo luego de que se revelara que varios jugadores terminaron sentidos tras el clásico y podrían sumarse a la lista de ausentes.

Números de Piero Cari en esta temporada

En esta temporada, Pablo Guede ha dejado fuera de la convocatoria en casi todo el año a Piero Cari. El mediocentro de 19 años había sido uno de los mejores en 2025, pero ha sido ‘borrado’ por el técnico argentino. En sus números, solo registra cuatro partidos, donde disputó 85 minutos en total.

Valor de mercado de Piero Cari

Pese a que no ha tenido muchas oportunidades en el primer equipo, Piero Cari mantiene una atractiva cotización para su edad, alcanzando los 450 mil euros, según Transfermarkt. Sin embargo, su falta de minutos ya viene jugando en su contra, pues su valor de mercado ha disminuido en los últimos meses. Anteriormente, el volante estaba valorizado en 600 mil euros.