Deportivo Garcilaso y su fuerte mensaje de cara al duelo ante Universitario: "La camiseta se defiende"

Deportivo Garcilaso y Universitario de Deportes protagonizarán el duelo más atractivo de la fecha 10 del Torneo Clausura, pues los cremas son líderes de la tabla de posiciones con 20 unidades, mientras que los cusqueños marchan segundo con 19 puntos, por lo que el ganador de este partido será el nuevo puntero de la Liga 1 2026.

Los dirigidos por Lisandro Greppo no sacaron un buen resultado el último fin de semana, perdieron por 1-0 ante Sport Boys en el Estadio Miguel Grau del Callao y desperdiciaron la oportunidad de tomar la punta por asalto. Por otro lado, Universitario de Deportes se quedó con el clásico del fútbol peruano tras vencer por 2-1 a Alianza Lima y pasó al Pedacito del Cielo.

De cara a este duelo, Deportivo Garcilaso publicó un fuerte mensaje en sus redes sociales para motivar a su equipo y también a su hinchada por la magnitud del partido que afrontarán este fin de semana en el Inca Garcilaso de la Vega: "¡Un nuevo reto nos espera en casa! Y ahora más que nunca, no podemos dejar de alentar. La camiseta se defiende en la cancha, pero también desde las tribunas".

Fuerte mensaje del cuadro cusqueño.

Precio de entradas Deportivo Garcilaso vs Universitario

Además, el cuadro cusqueño también publicó en sus redes sociales el precio de las entradas y que la venta de entradas arrancó de manera virtual en la plataforma de TuTicket.

Niños: S/ 10

Sur (Celeste): S/ 15

Norte (Visita): S/ 35

Oriente: S/ 40

Occidente: S/ 50

¿Cuándo juegan Deportivo Garcilaso vs Universitario de Deportes?

El partido entre Deportivo Garcilaso vs Universitario de Deportes se llevará a cabo este sábado 19 de septiembre en el Inca Garcilaso de la Vega desde las 6.00 p. m. (hora peruana) y contará con transmisión de L1 Max y L1 Play para todo el país.