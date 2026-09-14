0

Diego Rebagliati reveló por qué Mr. Peet narra a Alianza Lima pese a críticas: "Así lo han pedido los clubes"

El comentarista deportivo destapó por qué Mr. Peet narra a Alianza Lima y José Carvallo comenta a Universitario en la Liga 1 2026.

Gary Huaman
Diego Rebagliati habló sobre la narración de Mr. Peet.
Diego Rebagliati habló sobre la narración de Mr. Peet. | Foto: composición Líbero/Fútbol Satélite
COMPARTIR

Luego de la victoria de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima, uno de los personajes que viene siendo muy criticado, aparte de Alejandro Duarte, es Peter Arévalo. Según mostraron su molestia los hinchas merengues, el popular Mr. Peet no se mostró bastante imparcial a la hora de cantar el tanto de la victoria de la 'U' e incluso señalan que se demoró bastante en gritarlo.

Alianza Lima, Universitario y Deportivo Garcilaso marchan en la parte superior de la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Acumulado de Liga 1 2026: así quedó la tabla anual tras el término de la fecha 9 del Clausura

Tras esto, el comentarista de L1 Max, Diego Rebaglati, reveló por qué Peter Arévalo sigue narrando los partidos de Alianza Lima a pesar de las constantes críticas que viene recibiendo y aseguró que esto es un pedido expreso del cuadro íntimo, así como también cuando la institución crema pide a José Carvallo como comentarista.

"Peter narra... narra como... es un narrador partidario, ¿no? Yo no puedo... no podría comentar a estas alturas lo... lo que hace él. Cuando Alianza es local lo hace él. Cuando la 'U' es local, va José Carvallo. Y... y así lo han pedido los clubes, además. Y así lo recontrapiden, o sea, los... los clubes si... cuando Alianza es local, si pudiera Alianza, pondría cinco comentaristas de Alianza. Y si la 'U' pudiera... no, no sabes la presión que hay", empezó diciendo Rebagliati en 'Fútbol Satélite'.

Tras esto, su compañero Óscar Del Portal se quedó bastante sorprendido por la información brindada y le preguntó si era realmente cierto eso: ¿Cómo si el narrador o el comentarista o el reportero contribuyeran en que el partido sea a favor...?. A lo que Rebagliati respondió: "¡Bueno, pero los clu...! Los clubes... no sabes lo que joden por eso. no querían que vaya Gustavo Peralta, por ejemplo".

Finalmente, el periodista Kevin Pacheco defendió a Peter Arévalo y aseguró que él narró así por el lamento de la jugada: "Yo este... a mí no me... a mí no me gusta hacer periodismo de periodistas para nada. Pero... eh... pero sí tengo que... que señalar que la expresión... conociendo además a Peter, no es la expresión de la incomodidad porque le meten gol a Alianza o porque anota la 'U'. Es como lamento de lo que le sucede a un arquero... este... la jugada".

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Diego Rebagliati reveló por qué Mr. Peet narra a Alianza Lima pese a críticas: "Así lo han pedido los clubes"

  2. Alianza Lima emitió fuerte comunicado tras denuncia por maltrato de Universitario: "Corresponde"

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano