Diego Rebagliati reveló por qué Mr. Peet narra a Alianza Lima pese a críticas: "Así lo han pedido los clubes"

Luego de la victoria de Universitario de Deportes sobre Alianza Lima, uno de los personajes que viene siendo muy criticado, aparte de Alejandro Duarte, es Peter Arévalo. Según mostraron su molestia los hinchas merengues, el popular Mr. Peet no se mostró bastante imparcial a la hora de cantar el tanto de la victoria de la 'U' e incluso señalan que se demoró bastante en gritarlo.

Tras esto, el comentarista de L1 Max, Diego Rebaglati, reveló por qué Peter Arévalo sigue narrando los partidos de Alianza Lima a pesar de las constantes críticas que viene recibiendo y aseguró que esto es un pedido expreso del cuadro íntimo, así como también cuando la institución crema pide a José Carvallo como comentarista.

"Peter narra... narra como... es un narrador partidario, ¿no? Yo no puedo... no podría comentar a estas alturas lo... lo que hace él. Cuando Alianza es local lo hace él. Cuando la 'U' es local, va José Carvallo. Y... y así lo han pedido los clubes, además. Y así lo recontrapiden, o sea, los... los clubes si... cuando Alianza es local, si pudiera Alianza, pondría cinco comentaristas de Alianza. Y si la 'U' pudiera... no, no sabes la presión que hay", empezó diciendo Rebagliati en 'Fútbol Satélite'.

Tras esto, su compañero Óscar Del Portal se quedó bastante sorprendido por la información brindada y le preguntó si era realmente cierto eso: ¿Cómo si el narrador o el comentarista o el reportero contribuyeran en que el partido sea a favor...?. A lo que Rebagliati respondió: "¡Bueno, pero los clu...! Los clubes... no sabes lo que joden por eso. no querían que vaya Gustavo Peralta, por ejemplo".

Finalmente, el periodista Kevin Pacheco defendió a Peter Arévalo y aseguró que él narró así por el lamento de la jugada: "Yo este... a mí no me... a mí no me gusta hacer periodismo de periodistas para nada. Pero... eh... pero sí tengo que... que señalar que la expresión... conociendo además a Peter, no es la expresión de la incomodidad porque le meten gol a Alianza o porque anota la 'U'. Es como lamento de lo que le sucede a un arquero... este... la jugada".