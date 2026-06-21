Mundial 2026: polémicas, sorpresas y el protagonismo de los jugadores de la liga rusa

(Por Lorenzo de Chosica, corresponsal especial de Líbero en Rusia)

La Copa del Mundo 2026 ya entró en calor. Sin embargo, más allá de la emoción que genera el torneo, los primeros días de competencia estuvieron marcados por diversas polémicas que pusieron en discusión la organización del certamen.

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno al elevado costo de las entradas. Para muchos aficionados, asistir a los partidos se ha convertido en un lujo por los altos precios de los boletos, sumados a los gastos de viaje y alojamiento.

A ello se sumó la controversia por el caso del árbitro somalí Omar Ortán, quien no pudo ingresar a Estados Unidos pese a contar con acreditación oficial de la FIFA, situación que generó críticas en distintos sectores del fútbol internacional.

El caso Irán

Otro tema que generó discusión fue el tratamiento recibido por la selección iraní. El combinado asiático ha debido afrontar constantes traslados fuera de territorio estadounidense tras cada partido y jugar en un contexto político complejo.

Pese a ello, Irán logró rescatar un valioso empate 2-2 frente a Nueva Zelanda. El conjunto persa mostró carácter en un entorno adverso y mantiene intactas sus opciones de clasificación.

Un arranque irregular para Iberoamérica

La primera fecha dejó sensaciones encontradas para las selecciones iberoamericanas. México, Argentina y Colombia fueron los equipos que mejor cumplieron las expectativas.

Los mexicanos debutaron con una sólida victoria sobre Sudáfrica, mientras que Argentina inició su camino con autoridad. Colombia, por su parte, sufrió más de la cuenta para superar a Uzbekistán.

En contraste, España y Portugal decepcionaron al dejar puntos en el camino frente a rivales considerados inferiores. Los empates generaron críticas y cuestionamientos hacia ambas selecciones, especialmente sobre el rendimiento de sus principales figuras.

Los mundialistas de la Premier League rusa

Varios futbolistas que militan en clubes de Rusia tuvieron una participación destacada en la primera jornada mundialista.

Douglas Santos y Luis Enrique (Zenit) – Brasil

Brasil empató con Marruecos en un debut poco convincente. Douglas Santos fue uno de los jugadores más destacados de la Canarinha gracias a su seguridad defensiva y participación en la jugada del gol. Luis Enrique también tuvo minutos, aunque con menor incidencia ofensiva.

Kevin Lenini (Krasnodar) – Cabo Verde

El mediocampista fue pieza clave en el histórico empate de Cabo Verde frente a España. Mostró despliegue físico y estuvo cerca de marcar en los minutos finales con un remate de larga distancia.

César Montes y Luis Chávez – México

El capitán mexicano César Montes fue uno de los pilares de la victoria sobre Sudáfrica, aunque terminó expulsado en los minutos finales. Luis Chávez cumplió una labor discreta, pero efectiva en el mediocampo.

Juan Cáceres (Dinamo Moscú) – Paraguay

Tras un debut complicado frente a Estados Unidos, el lateral paraguayo tuvo una brillante actuación ante Turquía y fue elegido como el mejor jugador del partido. Paraguay mantiene opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Mohammad Mohebi (Rostov) – Irán

El atacante iraní fue una de las figuras de su selección al anotar uno de los goles del empate frente a Nueva Zelanda. Su rendimiento ilusiona a un equipo que sueña con alcanzar los 16avos de final.

Un Mundial cada vez más parejo

La primera jornada también confirmó una tendencia cada vez más evidente: la reducción de la brecha entre las potencias y las selecciones emergentes.

Resultados como el empate de Cabo Verde ante España o la incapacidad de Ecuador para vencer a Curazao reflejan que ningún partido está garantizado y que las sorpresas pueden aparecer en cualquier momento.

Con varias selecciones tradicionales todavía en deuda, la lucha por avanzar a los 16avos de final promete emociones hasta la última fecha. España, Portugal, Paraguay, Ecuador y Uruguay aún tienen mucho por demostrar antes de asegurar su continuidad en el Mundial 2026.