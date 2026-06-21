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Mbappé le envía directo mensaje a Messi en su lucha por ser máximo goleador en mundiales: "Sabía que..."

El Mundial 2026 se presenta como el certamen en el que Messi y Mbappé luchan por convertirse en el máximo goleador.

Antonio Vidal
Mbappé habló sobre la lucha por ser el máximo goleador de los mundiales. Foto: composición Líbero/X
Mbappé habló sobre la lucha por ser el máximo goleador de los mundiales. Foto: composición Líbero/X
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El Mundial 2026 se presenta como un certamen en el que se promete romper muchos récords, y uno de ellos es el del máximo goleador en Copas del Mundo. En la lucha por este reconocimiento aparecen Lionel Messi, quien tras sus tres goles contra Argelia se encuentra primero, y Kylian Mbappé, que de momento solo ha marcado dos tantos.

En ese sentido, Mbappé dio a conocer su perspectiva sobre este tema, pues de acuerdo con la información recogida por el periodista internacional Fabrizio Romano, el capitán de Francia se mostró contento por los goles del astro argentino. Sin embargo, no dudó en lanzar un comentario directo.

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Mbappé le envía directo mensaje a Messi en su lucha por ser máximo goleador en mundiales

De acuerdo con la información del periodista, el francés señaló que sabía que iba a marcar frente a Senegal, que fue su debut mundialista. “Sabía que Leo Messi iba a marcar goles… ¡siempre marca!”.

Además, habló sobre este récord y reconoció que luchará por hacer goles, pero, sobre todo, para ayudar a su equipo a llegar lo más lejos en esta Copa del Mundo. “Voy a seguir marcando goles para ayudar a mi equipo a llegar lo más lejos posible”.

También reconoció que estos goles lo ayudarán a acercarse a convertirse en el próximo goleador de este certamen, pues aún le quedan años para intentarlo si no lo consigue en este. “Y por supuesto, al marcar, me acercaré al récord”.

Información brindada por el periodista Fabrizio Romano

Información brindada por el periodista Fabrizio Romano

¿Cómo va la lucha por ser el máximo goleador en Copas del Mundo?

    1. Lionel Messi (Argentina) — 38 años | 6 participaciones | 27 partidos | 16 goles
    2. Miroslav Klose (Alemania) — 48 años | 4 participaciones | 24 partidos | 16 goles
    3. Ronaldo (Brasil) — 49 años | 4 participaciones | 19 partidos | 15 goles
    4. Gerd Müller (Alemania) — 2 participaciones | 13 partidos | 14 goles
    5. Kylian Mbappé (Francia) — 27 años | 3 participaciones | 15 partidos | 14 goles
    6. Just Fontaine (Francia) — 1 participación | 6 partidos | 13 goles
    7. Pelé (Brasil) — 4 participaciones | 14 partidos | 12 goles
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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