Sporting Cristal busca el fichaje de pieza clave de Universitario para reemplazar a Cazonatti
Ante la salida de Gustavo Cazonatti, Sporting Cristal tiene en la mira a una pieza clave de Universitario de Deportes, ¿se viene el batacazo?
Sporting Cristal anunció la salida de Gustavo Cazonatti poco antes del inicio del Torneo Clausura 2026. El volante brasileño dejó un vacío en el mediocampo celeste, por lo que la dirección deportiva ya trabaja en su reemplazo en estos días del mercado de pases. Ante ello, se filtró que el cuadro del Rímac ha puesto la mirada en una pieza clave de Universitario de Deportes.
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Sporting Cristal quiere fichar a una pieza clave de Universitario
Según informó Óscar del Portal durante el programa 'Fútbol Satélite', Sporting Cristal no quiere quedarse de brazos cruzados ante esta baja en pleno mercado de pases. Por ello, tiene puesta la mirada en el retorno de Jesús Castillo, actual volante de Universitario.
De acuerdo con lo señalado por el comentarista deportivo, Héctor Cúper no le tiene mucha consideración en este arranque del Torneo Clausura. Ante este panorama, la dirección deportiva celeste busca el regreso del mediocampista para no dejar vacíos en esa zona durante lo que resta de la temporada.
"Me cuentan que Cazonatti se fue por algo familiar. A mí lo que me han contando es que están yendo por Castillo de la 'U'. Que Cúper a Castillo no lo tiene en consideración y que irían por Jesús Castillo", manifestó Óscar del Portal.
(VIDEO: Fútbol Satélite)
Contrato de Jesús Castillo con Universitario
Se pudo conocer que el contrato de Jesús Castillo con Universitario de Deportes es hasta diciembre del 2028, por lo que se mantiene vinculado a la institución merengue por varias temporadas. En caso de que un club desee ficharlo, deberá pagar el monto del traspaso. Eso sí, en tienda crema tienen claro que no reforzarán a un rival, por lo que la negociación no será sencilla.
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