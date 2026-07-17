¿Fichaje? Ex Palmeiras se pronuncia sobre Sporting Cristal con firme mensaje: "Un club..."

Sporting Cristal está cerca de debutar en el Torneo Clausura 2026 ante Deportivo Garcilaso. Los celestes no atraviesan uno de sus mejores momentos en la Liga 1, por lo que buscarán iniciar con pie derecho este certamen para satisfacción de sus aficionados. En medio de esta antesala, un integrante del Pedacito del Cielo, con pasado en Palmeiras, se refirió al club del Rímac con firmes palabras.

Ex Palmeiras habla sobre Sporting Cristal

Nos referimos a Francisco Arancibia, integrante de Deportivo Garcilaso desde mediados de 2025. El jugador es titular en el elenco cusqueño y, al arribar a Lima, no dudó en dar unas palabras sobre el rival que tendrán en el Estadio Alberto Gallardo.

"Será un rival complicado, es un club bastante fuerte con buenos jugadores y será un lindo partido. La motivación está arriba y esperemos quedarnos con los 3 puntos. Vamos a hacer todo para ganar el partido. El equipo ha entrenado muy bien, todos estamos muy unidos, y los que llegaron nos ayudarán mucho", declaró Arancibia, en citas recogidas por Ovación.

De esta manera, todo va quedando listo para el choque de la tarde, en el que ambos conjuntos buscarán a toda costa los tres puntos que los metan de lleno en la lucha por el Torneo Clausura. La obligación recae en los rímenses, quienes se han reforzado en ofensiva con la intención de asegurar los goles que les fueron ajenos en el Apertura.

Francisco Arancibia juega en Deportivo Garcilaso y tuvo su pasado en Palmeiras.

¿En qué clubes jugó Francisco Arancibia?

O'Higgins

Palmeiras

U. de Chile

Coritiba FC

Sao Bento

Cobreloa

U Católica

Deportivo Garcilaso

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso?

El partido de este viernes 17 de julio entre Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2026 inicia a partir de las 15.15 horas locales en el Estadio Alberto Gallardo, con transmisión de L1 MAX.