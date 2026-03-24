Onelia Molina y el AUDIO BOMBA que destruiría matrimonio de Alejandra: "Said hizo de las suyas..."

¡Remecerá ‘chollywood’! Onelia Molina es protagonista de nuevo audio que ‘Magaly TV La Firme’ emitirá este 24 de marzo, y por lo poco que se muestra en el avance, la chica reality habría decidido no guardarse nada y soltar declaraciones que nadie esperaba sobre otra ‘escapada’ que se dio Said Palao y los demás involucrados en el ‘ampay’ de Argentina.

La odontóloga sacará a la luz detalles que solo ella sabía sobre un viaje a Colombia que realizaron Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Serrano, situación que terminaría de ‘sepultar’ el matrimonio del integrante de ‘Esto es Guerra’ con Alejandra Baigorria.

En las redes sociales ya se ha viralizado este audio en el que se escucha a Molina hablar con seguridad sobre los ahora denominados ‘4 fantásticos’, pero en la parte revelada del adelanto, se evidencia un comentario perjudicial en relación al esposo de la ‘rubia de Gamarra’.

“Yo tengo el nombre de las chicas en Medellín… son literal chicas de compañía”, se le oye decir a Onelia en la conversación que fue grabada para emitirse completa esta noche en el programa de la ‘Urraca’.

Asimismo, ella asegura tener pruebas de que el comportamiento de los implicados fue totalmente incorrecto, faltando el respeto a sus respectivas relaciones, a excepción del ‘pato' Parodi, quien está soltero hace varios meses.

Said le pide perdón a Alejandra

Recordemos que Said se presentó en ‘Esto es Guerra’ un día despúes del ‘ampay’ y derramó lágrimas pidiéndole perdón a su aún esposa, Alejandra Baigorria, luego de haberse dejado ver con otras mujeres en Argentina.