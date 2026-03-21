¿Alejandra Baigorria eliminó fotos con Said Palao tras ampay? Esta es la SORPRESIVA decisión de la empresaria

¡Sorpresivo! Alejandra Baigorria habría tomado una FUERTE decisión en sus redes sociales luego de todo lo ocurrido en estos últimos días por el 'ampay' que involucra a Said Palao, su esposo, con mujeres en una fiesta realizada dentro de un yate en Argentina.

El pasado 17 de marzo, 'Magaly TV La Firme' expuso imágenes de lo que fue la celebración de despedida de soltero de Francho Sierralta, uno de los amigos más cercanos de los chicos reality, en la que también participaron Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi.

En los videos expuestos por el programa, se puede evidenciar que Palao e Irivarren compartieron con otras señoritas que no son sus respectivas parejas, hecho que desató el enojo e indignación de miles en redes sociales. No obstante, por el momento la única que ha dado por terminada su relación es Onelia Molina, quien mantenía un romance con Mario desde hace aproximadamente 3 años.

Por otro lado, la rubia de Gamarra también se pronunció señalando que para ella la situación era diferente y mucho más difícil por tratarse de un 'golpe' directo para su familia, ya que ella está casada desde hace casi un año con Said. Además, detalló que no se encuentra bien tras la polémica.

¿Alejandra Baigorria borró fotos con Said por 'ampay'?

En medio de todo lo que han generado las imágenes publicadas del 'guerrero', Baigorria ha decidido no variar nada en su cuenta Instagram y mantener las fotografías y videos que tiene al lado de su aún esposo.

Said Palao le pide perdón a Alejandra tras 'ampay'

El popular 'Samurai' fue consultado sobre lo sucedido con las imágenes que lo comprometen a otras mujeres pese a estar casado con Alejandra Baigorria. Palao utilizó minutos del programa 'Esto es Guerra', lugar en donde trabaja, para pedir perdón.