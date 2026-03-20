Alejandra Baigorria estaría embarazada de Said Palao, según Agatha Lys: "De que lo perdona, lo perdona"

Tras el reciente pronunciamiento de Alejandra Baigorria en su canal de difusión, muchos quieren saber qué sucederá con su matrimonio con Said Palao tras el ampay que publicó Magaly Medina. En tanto, la vidente Agatha Lys reveló que la empresaria estaría embarazada y que terminaría perdonando a su esposo.

La popular tarotista se presentó en el programa ‘Arriba mi gente’ y brindó más detalles sobre este tema que remeció la farándula nacional, ya que no solo afectó el matrimonio de Alejandra y Said, también el de Francho Sierralta y provocó el fin del noviazgo entre Mario Irivarren y Onelia Molina.

Vidente revela que Alejandra Baigorria estaría embarazada

“Podría ya estar embarazada, porque a ella le sale la carta del embarazo. Eso significa que ya está embarazada o esto está muy cercano; entonces ella no va a renunciar a sus sueños, a lo que ella se proyecta.”, señaló Agatha Lys.

“Porque todo lo que ella hace, con su empoderamiento, pero es parte de ese castillo y esos sueños, que ella siempre los hace realidad. Nadie le va a tirar abajo esto que ella ya tiene pensado. Entonces, acá lo que dice es que ella va a esperar, va a tomar su tiempo, como buena nativa de Virgo, de tierra. Lo va a hacer sufrir un poco, pero de que lo perdona, lo perdona”, agregó.

Said Palao pide perdón públicamente a Alejandra Baigorria

En la edición del jueves 19 de marzo de ‘Esto es Guerra’, Said Palao rompió su silencio sobre el ampay que evidenció su cercanía con varias mujeres en un yate en Argentina. Luego que su esposa se manifestara mediante redes sociales, fue el turno del chico reality.

“Quiero pedirle perdón a mi esposa, a mi familia, por haberlo envuelto en todo esto. Como ella dice, no se merece todo lo que le está pasando, no se merece que yo la haya expuesto sobremanera, ni ninguna de las cosas por las que la estoy haciendo pasar. Con mis actitudes, no he sabido valorar nada del amor, cariño y entrega que ha tenido hacia mí. Es difícil hilar más de 3 palabras para decirle lo arrepentido que estoy por esta situación”, mencionó Said Palao.