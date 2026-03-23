¿Regresaron? Said Palao publica video al lado de Alejandra Baigorria y desata rumores de reconciliación

¿Hubo reconciliación? Después de haber sido protagonista del 'ampay' que lanzó 'Magaly TV La Firme' hace unos días, Said Palao se hizo presente en sus redes sociales y sorprendió al aparecer en un nuevo video al lado de su aún esposa, Alejandra Baigorria, justo en medio de la polémica.

El pasado martes 17 de marzo, el programa de Magaly Medina publicó sorpresivas imágenes de un viaje que realizaron Mario Irivarren y Said Palao a Argentina, en las que fueron captados disfrutando de una fiesta privada en un yate junto a varias mujeres que no eran sus respectivas parejas.

Como se sabe, ambos chicos reality mantienen relaciones sentimentales desde hace algunos años. En especial, el popular 'Samurai', quien está a punto de cumplir su primer año de matrimonio con la 'rubia de Gamarra', pues ellos celebraron su boda en abril de 2025.

Said Palao reaparece con Alejandra Baigorria

En medio de este contexto, Palao llamó la atención de sus seguidores al lanzar un nuevo video en su cuenta de Instagram en el cual se deja ver con Alejandra y con su hija divirtiéndose con un juego de mesa mientras están en la playa.

"Pregunta seria… ¿tu familia es tranquila en Semana SANTA #UNONosUne #MattelGames y #SemanaSanta #Publicidad", se lee en el mensaje que acompaña el clip en la plataforma.

Por ahora no se sabe si el material fue grabado antes o después del escándalo, ya que se trata de un clip que podrían haber tenido programado por trabajo, pero lo que sí es seguro es que el público de inmediato tuvo diferentes reacciones al verlos felices juntos luego de haber sido testigos del escándalo en Argentina.

Said le pide perdón a Alejandra

Palao utilizó unos minutos del programa en el que trabaja, 'Esto es Guerra', para pedirle perdón a la empresaria por haberle fallado, esto luego de haber sido descubierto muy cercano con las señoritas de las imágenes.