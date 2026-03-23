"Tenía novia": Youtuber ioa confirmó que fue engañado por su novio futbolista y hace SORPRESIVAS revelaciones

¡Vivió en un engaño! El popular youtuber peruano, iOA, ha revelado detalles inimaginables de lo que fue su exrelación con un futbolista de la Liga 3, quien según relata, le habría estado mintiendo durante todo el tiempo que duró su romance, ya que resultó que siempre tuvo pareja de manera oficial.

La figura de redes sociales, que ganó más reconocimiento en el mundo del espectáculo luego de que 2023 realizara el 'Miji Show', una réplica detallada del Motomami Tour de Rosalía en Lima, acaba de hacer impactantes confesiones en su cuenta de Instagram, para contar cómo se enteró que su enamorado tenía novia en realidad.

iOA confirma que su pareja tenía novia / FOTO: Instagram

De acuerdo a lo que ha evidenciado en su plataforma, él se encontraba en una relación sentimental desde septiembre del 2025 con el deportista, pero de un momento a otro se percató que había algo escondido detrás de todo ello y se trataba de un vínculo que mantenía en paralelo.

"Me acabo de dar cuenta que el chico con el que salía desde septiembre del año pasado, tiene novia y estuvo con ella todo este tiempo", escribió el influencer, narrando que su pareja lo engañó a lo largo de estos meses, y que además viene negando que lo conoce.

A raíz de esto, mostró imágenes de ambos en diferentes situaciones, para comprobar que sí mantenían una relación y que han compartido como pareja. Por otro lado, señaló que sí le comunicó a la joven involucradas sobre el tema, pero ella decidió cortar contacto.

iOA cuenta todo lo que vivió con el futbolista / FOTO: Instagram

El youtuber continuó lanzando información sobre la intensidad con la que vivió la relación, pues manifestó haber estado para él en todo momento, además de brindarle apoyo emocional en situaciones personales muy complicadas que tuvo que pasar el jugador.