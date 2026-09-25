Esposa de Erick Noriega se 'queja' de no recibir flores amarrillas, pero jugador le da costoso detalle: "Igual me molesté"

Erick Noriega, exjugador de Alianza Lima, se encuentra en Estados Unidos para disputar los próximos partidos amistosos de la selección peruana rumbo a las Eliminatorias 2030. Sin embargo, la distancia no es impedimento para sorprender a su esposa, Gianella Paz, quien compartió un singular video de TikTok que evidencia que el jugador de Gremio no le regaló flores amarillas, pero sí un detalle bastante costoso.

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Como se sabe, la tradición de regalar flores amarillas ha cobrado gran relevancia en los últimos años mediante las redes sociales, por ello, cada 21 de septiembre, varios hombres obsequian este regalo a sus novias. Pero en esta ocasión, el defensor peruano no le dio un ramo a su pareja, sino un iPhone.

Erick Noriega no le regala flores amarillas a su esposa, pero le da iPhone 18 Pro

Mediante el video de TikTok se ve a Erick Noriega mostrándole el regalo a su esposa, quien luce feliz y sorprendida por el detalle del jugador peruano. De acuerdo a las imágenes, se precisa que el equipo corresponde a uno de los iPhones más recientes en tono Burgundy, pero no se distingue si es la línea iPhone 18 Pro o iPhone 18 Pro Max.

"Igual me moleste porque no me dio mis flores amarillas" fue la frase que acompañó este singular video en TikTok, que ya suma más de 160 mil reproducciones y diversos comentarios de los usuarios que no dudaron en bromear con esta situación del seleccionado Erick Noriega y su esposa.

“Pero si Erick hubiera sido más vivo te compraba el iPhone color amarillo”, “Las flores burgandy de las girls”, “Amiga, ahí no es”, “Aunque sea crema ustedes son mi goals”, “Jajajaja yo con mi novio, me da todo pero estoy molesta porque me dejó sin flores amarillas”, “Eso si me dio envidia”, indicaron.