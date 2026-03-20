- Hoy:
- Partidos de hoy
- Grupo Universitario
- Grupo Sporting Cristal
- Alianza Lima
- Grupo Cusco FC
- Cienciano vs FC Cajamarca
- ADT vs Melgar
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Día Mundial del Síndrome de Down 2026: por qué es importante esta fecha y frases para reflexionar con empatía
Esta fecha tiene por objetivo la reflexión y promoción de la empatía hacia las personas que presentan esta condición y los retos que tienen que asumir en el día a día.
Cada 21 de marzo el mundo conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha particular en la cual como sociedad debemos reflexionar sobre el tratamiento que reciben las personas que presentan esta condición, así como romper las barreras de la discriminación y los estigmas para integrarlo de forma equitativo a la comunidad.
PUEDES VER: Día Internacional de la Felicidad: descarga AQUÍ las mejores imágenes para compartir en esta fecha
Cuál es la importancia del Día Mundial del Síndrome de Down
La fecha, es decir, no fue escogida al azar, ya que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la seleccionó pues representa la trisomía del cromosoma 21, una alteración genética que desemboca, precisamente, en el Síndrome de Down.
Este 2026, el Día Mundial del Síndrome de Down lleva como tema central el “Juntos contra la soledad”, el cual destaca la importancia que las personas con dicha condición se sientan parte de sus respectivas comunidades.
Esta fecha, establecida en 2012, tiene por objetivo primordial generar conciencia sobre la dignidad, así como las contribuciones que las personas con esta discapacidad poseen y aportan en la sociedad. Eventos en todo el mundo son coordinados por organizaciones bandera en esta materia como Down Syndrome International (DSI).
Parte del simbolismo asociado a cada 21 de marzo, es que se utilicen calcetines (medias) de colores o con diseños distintos, las cual se asemejan a los cromosomas y su variedad. Asimismo, los tonos azules y amarillos son empleados para iluminar edificios, así como monumentos en conmemoración al Día Mundial del Síndrome de Down.
La fecha fue establecida en 2012 por la Organización de las Naciones Unidas.
Frases para reflexionar sobre el Día Mundial del Síndrome de Down
- "La única discapacidad es una mala actitud."
- "No soy especial, soy único, como tú."
- "Mi capacidad de amar no tiene cromosomas de más."
- "Diferente no significa menos."
- "La inclusión no es un favor, es un derecho."
- "Cambia tu mirada, no mi forma de ser."
- "La verdadera belleza reside en nuestra diversidad."
- "Inclusión es que te inviten a bailar; pertenencia es que te saquen a la pista."
- "No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes."
- "Un cromosoma extra solo significa un poco más de amor para dar."
- "La diversidad es la mayor riqueza de la humanidad."
- "Ser diferente es algo común."
- "Mi felicidad no entiende de cromosomas."
- "Capacidades diferentes, mismos derechos."
- "Menos prejuicios, más oportunidades."
- "El éxito no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas."
- "Tu mirada es la que crea mi mundo; mírame con respeto."
- "Nadie es perfecto, pero todos somos valiosos."
- "La vida no cuenta cromosomas, cuenta momentos."
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90