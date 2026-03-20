60 frases bonitas y emotivas para acompañar el día de las flores amarillas este sábado 21 de marzo

La tradición de regalar flores amarillas el 21 de marzo es bastante popular desde hace años, ya que se originó a raíz de uno de los episodios de la serie Floricienta, quien además tiene también una canción que hace alusión a la entrega de este color de flores durante una temporada en específico.

Este gesto simboliza amor, admiración, amistad, felicidad y prosperidad en varias partes del mundo, ya que se viraliza cada año a través de las diferentes redes sociales, lo que hace que durante esta época, se vea a muchas personas con las flores en las manos caminando por las calles.

Esta costumbre dicta que se pueden regalar a una persona especial cada 21 de marzo para el caso del hemisferio norte o el 21 de septiembre, si hablamos del hemisferio sur, con la finalidad de celebrar la llegada de una nueva estación, que es la primavera. Además, significa nuevos comienzos, mejores oportunidades y el inicio de algo muy esperado.

Día de las flores amarillas es este 21 de marzo / FOTO: Freepik

15 frases cortas por el Día de las Flores Amarillas

Las flores amarillas son para ti

Hoy te regalo un pedacito de sol

Que nunca te falten flores ni sonrisas

Amarillo como la alegría que me das

Flores para iluminar tu día

Para ti, que haces todo más bonito

Un detalle pequeño, un cariño enorme

Hoy florece algo especial

Que tu día sea tan brillante como estas flores

Amarillo: el color de lo que siento por ti

Un ramo lleno de buenos deseos

Porque tú mereces todo lo lindo

Flores que hablan por mí

Un gesto simple, un sentimiento sincero

Para alegrar tu mundo, aunque sea un poquito

10 mensajes cortos para dedicar este 21 de marzo

Este 21 de marzo, floreces tú

Que este día te llene de luz y amor

Hoy es perfecto para recordarte lo especial que eres

Flores amarillas para alguien increíble

Celebro tu existencia con estas flores

Que la primavera llegue directo a tu corazón

Hoy todo es más bonito porque existes

Un detalle para hacerte sonreír

Que este día te abrace con alegría

Para ti, en este día tan especial

15 mensajes románticos para acompañar flores amarillas

Estas flores no se comparan con lo que siento por ti

Eres mi sol en todos los días grises

Si pudiera, te regalaría la primavera entera

Cada pétalo lleva un "te amo"

Tú haces florecer mi corazón

Estas flores son solo un reflejo de tu belleza

Amarillo como la luz que trajiste a mi vida

Desde que llegaste, todo florece en mí

Contigo, cada día es primavera

Mi amor por ti crece como estas flores

Eres el motivo de mis sonrisas

Un ramo para la persona que ilumina mi mundo

Siempre tú, siempre nosotros

En cada flor, un pedacito de mi amor

Porque tú haces que todo valga la pena

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