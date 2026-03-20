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60 frases bonitas y emotivas para acompañar el día de las flores amarillas este sábado 21 de marzo
Este 21 de marzo se celebra el día de las flores amarillas en varios países, por lo que AQUÍ podrás encontrar las mejores frases para compartir.
La tradición de regalar flores amarillas el 21 de marzo es bastante popular desde hace años, ya que se originó a raíz de uno de los episodios de la serie Floricienta, quien además tiene también una canción que hace alusión a la entrega de este color de flores durante una temporada en específico.
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Este gesto simboliza amor, admiración, amistad, felicidad y prosperidad en varias partes del mundo, ya que se viraliza cada año a través de las diferentes redes sociales, lo que hace que durante esta época, se vea a muchas personas con las flores en las manos caminando por las calles.
Esta costumbre dicta que se pueden regalar a una persona especial cada 21 de marzo para el caso del hemisferio norte o el 21 de septiembre, si hablamos del hemisferio sur, con la finalidad de celebrar la llegada de una nueva estación, que es la primavera. Además, significa nuevos comienzos, mejores oportunidades y el inicio de algo muy esperado.
Día de las flores amarillas es este 21 de marzo / FOTO: Freepik
15 frases cortas por el Día de las Flores Amarillas
- Las flores amarillas son para ti
- Hoy te regalo un pedacito de sol
- Que nunca te falten flores ni sonrisas
- Amarillo como la alegría que me das
- Flores para iluminar tu día
- Para ti, que haces todo más bonito
- Un detalle pequeño, un cariño enorme
- Hoy florece algo especial
- Que tu día sea tan brillante como estas flores
- Amarillo: el color de lo que siento por ti
- Un ramo lleno de buenos deseos
- Porque tú mereces todo lo lindo
- Flores que hablan por mí
- Un gesto simple, un sentimiento sincero
- Para alegrar tu mundo, aunque sea un poquito
10 mensajes cortos para dedicar este 21 de marzo
- Este 21 de marzo, floreces tú
- Que este día te llene de luz y amor
- Hoy es perfecto para recordarte lo especial que eres
- Flores amarillas para alguien increíble
- Celebro tu existencia con estas flores
- Que la primavera llegue directo a tu corazón
- Hoy todo es más bonito porque existes
- Un detalle para hacerte sonreír
- Que este día te abrace con alegría
- Para ti, en este día tan especial
15 mensajes románticos para acompañar flores amarillas
- Estas flores no se comparan con lo que siento por ti
- Eres mi sol en todos los días grises
- Si pudiera, te regalaría la primavera entera
- Cada pétalo lleva un "te amo"
- Tú haces florecer mi corazón
- Estas flores son solo un reflejo de tu belleza
- Amarillo como la luz que trajiste a mi vida
- Desde que llegaste, todo florece en mí
- Contigo, cada día es primavera
- Mi amor por ti crece como estas flores
- Eres el motivo de mis sonrisas
- Un ramo para la persona que ilumina mi mundo
- Siempre tú, siempre nosotros
- En cada flor, un pedacito de mi amor
- Porque tú haces que todo valga la pena
20 frases ideales y conmovedoras para enviar con flores amarillas
- Que estas flores te recuerden lo importante que eres
- Hoy te envío luz en forma de flores
- Porque tu alegría merece ser celebrada
- Estas flores llevan un abrazo incluido
- Que nunca te falten razones para sonreír
- Un pequeño detalle para un gran corazón
- Flores amarillas para días felices
- Eres luz, eres alegría, eres todo lo bonito
- Que este gesto te acompañe todo el día
- Te mereces lo más hermoso de la vida
- Que estas flores alegren tu alma
- Hoy pensé en ti… y en flores amarillas
- Que la felicidad te encuentre siempre
- Para recordarte que alguien te quiere mucho
- Un ramo lleno de cariño sincero
- Que cada pétalo te haga sonreír
- Porque tu presencia ilumina todo
- Estas flores son solo el comienzo de cosas lindas
- Que la vida te florezca siempre
- Para ti, con todo mi cariño
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