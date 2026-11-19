Tras la victoria ante Bolivia, la selección peruana sigue en sus preparativos para consolidar un equipo base que pueda afrontar las próximas eliminatorias rumbo al Mundial 2030. El profesor Mano Menezes continúa en la búsqueda de futbolistas para ampliar el universo de jugadores y formar un grupo competitivo. En ese contexto, en las últimas horas un destacado jugador extranjero de la Liga 1 confesó su deseo de vestir la ‘Blanquirroja’.

Figura de la Liga 1 confirma trámites para nacionalización y sueña con la selección peruana

En entrevista para L1 MAX, Santiago González, figura de Sporting Cristal, confirmó que iniciará sus trámites para obtener la ciudadanía peruana y disputar la próxima temporada sin ocupar plaza de extranjero en el conjunto cervecero.

"Lo dije a finales de 2024 y sí, obvio, me interesa bastante (nacionalizarse). Tengo un hijo peruano, la verdad que con mi familia estamos muy contentos acá en Perú y ya estamos en trámites, ojalá se pueda dar esa situación", señaló González, quien precisó que, de no haber inconvenientes, estaría obteniendo su nacionalización el próximo año.

Santiago González sueña con jugar en la selección peruana

Respecto a la posibilidad de ser convocado a la selección peruana, González no ocultó su ilusión por defender los colores de la ‘Bicolor’: “Obvio que se puede dar pero hay que estar tranquilos, hay que trabajar. Si me nacionalizo y se da lo de la selección, bienvenido sea ”, sentenció.

De esta manera, Santiago González deja abierta la posibilidad de representar a la selección peruana en el futuro, siempre que consiga completar su proceso de nacionalización. Mientras tanto, el atacante deberá enfocarse en cerrar de la mejor manera la temporada 2026 con Sporting Cristal.

Números de Santiago González con Sporting Cristal en 2026

En lo que va de la presente temporada, Santiago González se ha consolidado como una de las principales referencias en ofensiva de Sporting Cristal. Hasta el momento, el argentino de 27 años lleva 36 partidos jugados en todas las competiciones, con un saldo de 9 goles y 11 asistencias.