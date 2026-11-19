El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció la incorporación del DNI Digital, una alternativa gratuita y voluntaria que permitirá a los peruanos llevar su documento de identidad en el celular. Aunque esta versión tendrá la misma validez legal que el DNI físico, contará con un periodo de vigencia limitado. Por ello, los ciudadanos deberán renovarlo periódicamente, incluso si su documento de identidad convencional aún no ha vencido.

Reniec confirma que el nuevo DNI Digital vencerá después de este periodo

De acuerdo con el Reniec, el Documento Nacional de Identidad Digital (DNId) tendrá una vigencia de un año, siempre que el DNI azul o electrónico del titular también esté vigente.

Esto significa que tener un DNI físico sin fecha de caducidad no garantiza que su versión digital sea permanente. Incluso quienes cuenten con un documento convencional de vigencia indefinida deberán renovar el DNI Digital cada año para seguir utilizándolo.

La entidad también precisó que esta nueva modalidad tendrá la misma validez legal y fuerza probatoria que el DNI convencional y el electrónico. Por ello, podrá utilizarse para acreditar la identidad en diversos trámites presenciales y virtuales.

Cabe señalar que el DNI Digital no reemplazará a los documentos físicos. Su uso será voluntario y ambos formatos podrán utilizarse con normalidad.

¿Cómo obtener el DNI Digital en Perú y qué requisitos se deben cumplir?

Para obtener el DNI Digital, los ciudadanos deberán contar con un documento de identidad físico o electrónico vigente y un celular compatible con las aplicaciones necesarias para completar el registro. Según el Reniec, el trámite contempla los siguientes pasos:

Descargar la aplicación ID Perú en un celular Android o iOS.

Completar el reconocimiento biométrico para confirmar la identidad del solicitante.

Instalar la billetera digital Perú Pass.

Registrar el DNI electrónico vigente para permitir la lectura de sus códigos.

Responder las preguntas de verificación solicitadas por el sistema.

Realizar el reconocimiento facial para finalizar la validación y acceder al documento digital.

Una vez completado el procedimiento, el usuario podrá disponer de su DNI desde el teléfono celular.

Asimismo, los padres de familia podrán gestionar esta alternativa de identificación para sus hijos menores de edad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El Reniec también ha implementado mecanismos tecnológicos de seguridad para proteger los datos personales de los ciudadanos. Con esta iniciativa, la entidad busca agilizar los procesos de identificación y avanzar en la digitalización de sus servicios, sin reemplazar el uso del DNI físico.