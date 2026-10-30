¿Le respondió? Giuli Cunha realiza fuerte publicación en medio de acusación de Ana Paula de mandarle besos a Paolo

El picante partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima no solo dejó cruces entre los protagonistas, como sucedió en el caso de Hernán Barcos y Pablo Guede, sino que también se trasladó fuera de canchas. Tras finalizar el partido con victoria celeste por 3-2 ante los íntimos, Ana Paula Consorte sorprendió al lanzar una fuerte acusación contra la esposa del 'Pirata'. ¿Qué pasó y obtuvo respuesta? Te contamos todos los detalles.

En el último duelo jugado en el Estadio Alberto Gallardo, Paolo Guerrero acompañó a la delegación íntima, ya que no puede jugar debido a una lesión. Mientras que Hernán Barcos anotó un gol cerca del entretiempo, que significó el empate de 2-2 hasta ese momento, antes de la anotación de Santiago González.

Ana Paula Consorte acusa a Giuli Cunha de mandarle besos a Paolo Guerrero

La brasileña aseguró que la pareja del futbolista argentino habría tenido un particular gesto con Paolo Guerrero al mandarle besos, una situación que no pasó desapercibida y que rápidamente despertó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Por su parte, su compatriota no se quedó atrás.

Ana Paula Consorte publica fuerte post sobre Giuli Cunha, esposa de Hernán Barcos.

Giuli Cunha realiza fuerte denuncia tras el Sporting Cristal vs Alianza Lima

La esposa de Hernán Barcos compartió una historia en su cuenta de Instagram que ha generado alerta, ya que expuso las amenazas que recibió luego de que el cuadro celeste venciera a 'el Equipo del Pueblo'. Giuli Cunha mostró los mensajes que le llegaron por parte de presuntos barristas de Alianza Lima.

Giuli Cunha expone amenazas tras el reciente clásico en el Gallardo.

Luego de varias horas de esta polémica entre ambas brasileñas, quienes en algún momento compartieron en el estadio Alejandro Villanueva, cuando el ‘Pirata’ vistió la camiseta blanquiazul, Ana Paula Consorte decidió borrar la historia en la que acusaba a la esposa de Barcos.