Pluz Perú confirma CORTE DE LUZ de hasta 10 horas seguidas del 30 de octubre al 1 de noviembre: revisa los distritos afectados

Pluz Energía Perú programó cortes de luz en distintos sectores de Lima Metropolitana y Callao para el viernes 30, sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. Las interrupciones podrían prolongarse hasta 10 horas consecutivas, dependiendo de la zona. Por ello, se recomienda a los usuarios tomar precauciones y verificar si sus viviendas o establecimientos están incluidos en el cronograma.

La suspensión temporal del servicio eléctrico afectará avenidas, jirones, urbanizaciones, asentamientos humanos y asociaciones de vivienda. A continuación, revisa qué distritos serán afectados y cuáles son los horarios programados para cada día.

Habrá cortes de luz del 30 de octubre al 1 de noviembre en varios distritos de Lima y Callao.

Corte de luz del 30 de octubre en Lima y Callao: distritos y horarios

Para el viernes 30 de octubre, Pluz Perú incluyó cinco distritos en su programación de interrupciones eléctricas: Los Olivos, Lima Cercado, San Martín de Porres, Callao y Rímac.

Los Olivos

Zonas afectadas: avenida Angélica Gamarra (cuadras 4 y 5), cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe (manzanas A, B, C, D y E), jirón Ignacio Torote (cuadra 6) y urbanización El Trébol (manzanas E, I y L).

Horario: de 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

Lima Cercado

Zonas afectadas: jirón Andahuaylas (cuadras 11 y 12), avenida Nicolás de Piérola (cuadras 9 y 16), jirón Montevideo (cuadras 9, 10 y 11), jirón Paruro (cuadras 10 y 13), avenida Grau (cuadra 3) y jirón Inambari (cuadra 7).

Horario: de 12:00 a. m. (medianoche) a 7:00 a. m.

San Martín de Porres

Zonas afectadas: urbanizaciones y asociaciones de vivienda de Oquendo, Naranjal y Chuquitanta. También se incluyen Los Laureles de Oquendo, Los Girasoles de Oquendo, Señor de los Milagros de Pachacámac, La Arboleda, Bella Vista, Las Terrazas de Chuquitanta, Los Olivos de Oquendo, Monte Olivo, Horizonte Azul, Los Robles de Oquendo, Brisas de Naranjal, Las Mercedes de Oquendo, Villa Victoria Chuquitanta y Las Gardenias de Oquendo.

Horario: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Callao

Zonas afectadas: avenida Néstor Gambetta y avenida Oquendo.

Horario: de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

Rímac

Zona afectada: avenida Elespuru, s/n.

Horario: de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

Corte de luz del 31 de octubre: ¿qué distritos serán afectados?

El sábado 31 de octubre, las interrupciones del suministro eléctrico comprenderán sectores de San Martín de Porres, Los Olivos, Callao, Ventanilla y Carabayllo. Estos son los puntos incluidos en la programación:

San Martín de Porres y Los Olivos

Zonas afectadas: calle Ángel Maldonado (cuadra 30), calle Amalia Puga (cuadra 30), jirón Carlos Raygada (cuadra 1), jirón Abancay (cuadra 4), avenida Alayza y Paz Soldán (cuadra 1), jirón Andahuaylas (cuadra 4), avenida Perú (cuadras 24 a 31), avenida Universitaria (cuadras 1 a 5), jirón Sao Paulo (cuadras 24 a 28), jirón Villa Rica (cuadras 3 a 7), avenida Bella Unión (cuadras 3 a 6) y avenida Lima (cuadras 28 a 32). También están incluidos los jirones La Florida, Pinar del Río, Río Branco, Pasco, Puerto Barrios, Riobamba, Moyobamba, Maracaibo, Miguel Aljovín, Junín, Filadelfia, Quinuabamba, Parobamba, Huánuco, El Chaco, Camaná, Esmeralda, Huancavelica y Belén.

Horario: de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

Callao

Zonas afectadas: asentamiento humano Miguel Grau (manzanas A, B, L, LL, O1, P1, Q1 y X) y asentamiento humano 3 de Octubre (manzanas A, B, K, L y LL).

Horario: de 9:00 a. m. a 7:00 p. m.

Ventanilla

Zonas afectadas: asentamiento humano Vivienda Talleres Señor de los Milagros, asentamiento humano Santa Rosa de Pachacútec, agrupación de familias 7 de Junio y Confraternidad, asentamientos humanos Héroes del Cenepa y Emmanuel, asentamiento humano Ecológico Piloto Santa Rosa de Pachacútec y asentamiento humano Armando Villanueva del Campo.

Horario: de 8:00 a. m. a 7:00 p. m.

Carabayllo

Zonas afectadas: asociación de vivienda Santa Inés (manzanas A, B, C, D, E, F, G y H) y asociación Virgen de las Nieves (manzanas A y B).

Horario: de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.

San Martín de Porres

Zonas afectadas: jirón Benito Lazo Quijano (cuadras 1 y 2), jirón José María Córdova (cuadra 36), jirón José Gálvez (cuadra 4), jirón José Mendiburu y Bonet (cuadra 1), jirón José Antonio de Sucre (cuadra 36) y urbanización Condevilla del Señor (manzanas K8 y L8).

Horario: de 9:30 a. m. a 5:30 p. m.

Corte de luz del 1 de noviembre: distritos y zonas afectadas

Para el domingo 1 de noviembre, la programación de Pluz Perú contempla interrupciones eléctricas en San Martín de Porres y Comas. Los sectores incluidos son los siguientes:

San Martín de Porres

Zonas afectadas: jirón Antonio Garland (cuadras 5 y 6), avenida Gerardo Unger (cuadras 5 y 6), jirón José Carlos Mariátegui (cuadras 5 y 6), avenida Túpac Amaru (cuadras 5 y 6), jirón Marcos Nicolini (cuadra 1), jirón Ramón Castilla (cuadra 1) y pasaje Graña (cuadra 1).

Horario: de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Comas