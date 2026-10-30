RENIEC anuncia campaña de DNI electrónico gratuito para este 31 de octubre: ¿dónde y qué trámites estarán disponibles?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) realizará una campaña gratuita de DNI electrónico este sábado 31 de octubre de 2026 en el distrito de Ventanilla, Callao. La atención se brindará en la Plaza Cívica de Pachacútec, de 9.30 a. m. a 2.00 p. m. Durante la jornada, los vecinos podrán acceder sin costo a seis trámites relacionados con su documento de identidad.

Reniec: ¿dónde será la campaña de DNI electrónico gratuito este 31 de octubre?

La actividad contará con el apoyo de la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la Municipalidad de Ventanilla y buscará facilitar el acceso de más ciudadanos a los servicios registrales.

Los interesados podrán acudir a la Plaza Cívica de Pachacútec durante el horario establecido para realizar el trámite de DNI que necesiten. Esta iniciativa forma parte de las campañas de identificación que permiten a los vecinos gestionar su documento electrónico de manera gratuita.

El Reniec facilita el acceso al DNI electrónico gratuito mediante campañas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué trámites de DNI estarán disponibles en la campaña de Reniec?

De acuerdo con la convocatoria del organismo registral, los ciudadanos podrán acceder a seis trámites gratuitos durante esta jornada de DNI electrónico 2026:

Inscripción por primera vez : para quienes todavía no cuentan con un documento de identidad.

: para quienes todavía no cuentan con un documento de identidad. Renovación por caducidad : dirigida a las personas cuyo DNI ya venció.

: dirigida a las personas cuyo DNI ya venció. Rectificación de imágenes y datos : permite corregir información personal o actualizar la fotografía del titular.

: permite corregir información personal o actualizar la fotografía del titular. Duplicado de DNI : para quienes perdieron su documento, sufrieron un robo o necesitan otro ejemplar.

: para quienes perdieron su documento, sufrieron un robo o necesitan otro ejemplar. Cambio de estado civil : permite modificar esta información en los registros del Reniec.

: permite modificar esta información en los registros del Reniec. Cambio de domicilio: destinado a actualizar la dirección del ciudadano cuando se ha mudado.

Es importante que los asistentes identifiquen el trámite que necesitan y consulten los requisitos correspondientes antes de acudir. En particular, quienes soliciten un cambio de domicilio deberán presentar la documentación que acredite su nueva dirección.

¿Por qué es importante mantener actualizado el DNI electrónico?

El DNI electrónico permite acreditar la identidad y realizar diversos trámites ante entidades públicas y privadas. Por ello, mantener la información personal actualizada ayuda a evitar inconvenientes al gestionar documentos o validar los datos personales.

Con esta campaña, los vecinos de Pachacútec podrán acceder gratuitamente a los servicios anunciados. La jornada representa una oportunidad para quienes necesitan actualizar sus datos, renovar su documento o realizar otros trámites de DNI ante el Reniec.