ALERTA MÁXIMA en un Walmart de Winchester: buscan a un sujeto que amenazó con poner una BOMBA y disparar, ¿LO HAS VISTO?

Las autoridades mantienen la búsqueda de un hombre señalado de realizar amenazas dentro de un Walmart de Winchester, Virginia, donde primero habría advertido que regresaría con una bomba y, posteriormente, habría amenazado con disparar contra las personas que se encontraban en el establecimiento. El incidente provocó la evacuación de clientes y empleados, así como un amplio despliegue policial.

El WPD difundió una foto del hombre, quien vestía una camisa negra con la palabra "seguridad".

Amenaza de bomba provoca evacuación en Walmart de Winchester

El incidente ocurrió el martes por la noche en el Walmart ubicado en 2350 S. Pleasant Valley Road. De acuerdo con información publicada por The Winchester Star, la Policía de Winchester recibió una llamada de emergencia alrededor de las 7:39 p. m., luego de que un hombre ingresara al establecimiento y realizara amenazas relacionadas con una posible bomba.

La portavoz del Departamento de Policía de Winchester, Kayla Foreman, explicó que el individuo habría regresado posteriormente al Walmart con una mochila y habría amenazado con disparar a las personas que se encontraban en el interior del establecimiento.

Tras inspeccionar el establecimiento, los agentes descartaron la presencia de explosivos u otros elementos sospechosos. Sin embargo, como medida de precaución, las autoridades ordenaron la evacuación del Walmart y enviaron unidades especializadas para realizar una revisión exhaustiva. Según clientes y empleados, el desalojo se realizó de forma rápida y sin generar mayor alarma. Algunos compradores también señalaron que observaron a agentes recorrer las instalaciones junto a perros entrenados para detectar explosivos.

La respuesta policial involucró a varias agencias de Virginia y Virginia Occidental, incluidas unidades de los departamentos del sheriff de los condados de Frederick y Loudoun, la Policía Estatal de Virginia y autoridades de los condados de Berkeley y Jefferson. La presencia de los agentes se prolongó durante varias horas. Mientras los clientes permanecían en el estacionamiento, empleados de Walmart comenzaron a repartir agua entre las personas que esperaban en el exterior.

Policía busca a sospechoso tras amenaza de tiroteo

La Policía de Winchester señaló que el sospechoso ya había sido identificado y que los investigadores trabajaban para dar con su paradero. Hasta la tarde del miércoles, el individuo continuaba en libertad. De acuerdo con The Winchester Star, las autoridades difundieron una fotografía del hombre con el objetivo de facilitar su identificación. En la imagen, aparentemente viste una camisa negra con la palabra "seguridad".

El caso generó preocupación entre clientes y trabajadores de Walmart Winchester. Sin embargo, las autoridades confirmaron que durante la inspección no encontraron ninguna bomba ni ningún dispositivo sospechoso dentro de la tienda.

El incidente no derivó en un tiroteo; sin embargo, la amenaza de disparar contra las personas provocó una respuesta inmediata de las fuerzas del orden para proteger a quienes se encontraban dentro del establecimiento.

Las autoridades pidieron a cualquier persona que pueda aportar información sobre el sospechoso que se comunique con el Departamento de Policía de Winchester al 540-662-4131. La investigación continúa mientras los agentes trabajan para localizar al hombre señalado por las amenazas.