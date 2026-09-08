Miles de salvadoreños que viven en Estados Unidos enfrentan horas decisivas ante el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS), previsto para este miércoles 9 de septiembre de 2026. La falta de un anuncio definitivo sobre una nueva extensión mantiene en incertidumbre a miles de familias que dependen de este beneficio migratorio para trabajar, sostener sus hogares y enviar remesas a sus seres queridos en El Salvador. La situación ha sido reportada por CNN en Español y N+ Univision, medios que han recogido testimonios de beneficiarios preocupados por su futuro y por las posibles consecuencias que tendría el fin de esta protección migratoria.

TPS para salvadoreños: últimas noticias sobre el fin del beneficio migratorio en EE. UU.

El TPS para los salvadoreños llega a una fecha clave este 9 de septiembre de 2026. Mientras miles de inmigrantes esperan conocer si las autoridades estadounidenses anunciarán una nueva extensión, crece la incertidumbre entre quienes han vivido durante años bajo esta protección migratoria.

Para muchas familias, el TPS representa mucho más que un permiso migratorio: también significa la posibilidad de conservar un empleo, cubrir sus gastos y brindar apoyo económico a sus familiares que permanecen en El Salvador.

Una beneficiaria entrevistada por N+ Univision explicó que sus ingresos en Estados Unidos son fundamentales para mantener a sus tres hijos y enviar dinero a su familia: "Estoy preocupada porque mi familia en El Salvador depende económicamente de mí. Tengo tres hijos y, con lo que gano aquí, es que puedo enviar remesas a mi familia".

La preocupación también se extiende a hogares donde solo uno de los integrantes cuenta con TPS. Delfia Pérez, cuyo esposo es beneficiario, dijo que recibieron una notificación relacionada con la vigencia de la protección, pero todavía desconocen qué sucederá después del 9 de septiembre. "Le mandaron una carta que supuestamente hasta el día 9 estaba amparado, pero ahorita no sabemos. Entonces estamos preocupados porque no sabemos qué va a pasar o qué".

¿Qué opciones tienen los salvadoreños tras el fin del TPS?

El posible fin del TPS no significa necesariamente que todos los beneficiarios deban abandonar inmediatamente Estados Unidos. El abogado de inmigración Álex Gálvez explicó a N+ Univision que algunas personas podrían contar con otras alternativas migratorias, dependiendo de sus circunstancias personales y familiares.

Unos 170,000 salvadoreños en EE. UU. afrontan el fin del TPS este 9 de septiembre.

Una de las posibilidades señaladas es el perdón provisional para determinados inmigrantes que tienen familiares que son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. "El perdón provisional es una de esas opciones si tienen un cónyuge que es residente o ciudadano; si tienen padres que son residentes o ciudadanos, son elegibles para esa vía".

Gálvez también recordó que cada caso debe analizarse de manera individual y que el vencimiento del TPS no elimina automáticamente todas las opciones disponibles para una persona que se encuentra en Estados Unidos. "Simplemente porque el TPS se termina no quiere decir que no seas elegible para otros alivios disponibles para las personas indocumentadas".

TPS para salvadoreños: abogado advierte sobre posibles estafas

La incertidumbre provocada por el posible fin del TPS también genera preocupación ante posibles fraudes dirigidos contra beneficiarios que buscan mantener su protección migratoria.

El abogado Álex Gálvez pidió especial precaución ante personas que puedan aprovechar esta situación para ofrecer supuestas renovaciones o nuevos beneficios migratorios que no hayan sido anunciados oficialmente. "Tengan mucho cuidado cuando les digan que el TPS se extendió o que hay otros alivios migratorios. No es cierto".

La recomendación es verificar cualquier información relacionada con el TPS (Estatus de Protección Temporal) a través de fuentes oficiales y consultar a un abogado de inmigración o representante acreditado antes de presentar solicitudes, entregar documentos o pagar dinero por una supuesta solución migratoria.

Para miles de inmigrantes en Estados Unidos, la eventual pérdida del TPS podría tener consecuencias profundas, especialmente para quienes llevan décadas viviendo en el país y han formado allí sus familias.

Por ahora, quienes siguen las últimas noticias sobre el TPS para salvadoreños en 2026 y las novedades del TPS en Estados Unidos permanecen atentos a cualquier anuncio oficial. Mientras no exista una nueva decisión, los expertos recomiendan actuar con cautela, revisar las opciones migratorias disponibles y desconfiar de cualquier persona que prometa una extensión garantizada.