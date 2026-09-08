ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE.UU.: maestra DENUNCIÓ A UN PADRE por reprender a sus hijos y ahora está BAJO CUSTODIA DE ICE

Lo que comenzó como una disputa familiar por el uso de las redes sociales terminó con el arresto de un padre en Florida y la emisión de una retención migratoria por parte de ICE. El hombre, identificado como Adán Ricardo Garay Guevara, de 38 años, permanece detenido en Miami-Dade tras ser acusado de dos cargos de abuso infantil, sin que se reportaran daños corporales graves.

Una maestra denunció a un padre por reprender a sus hijos, quien ahora está bajo custodia de ICE.

Maestra denunció a un padre por reprender a sus hijos y ahora está bajo custodia de ICE en Florida

Según N+ Univision, Garay había regalado teléfonos celulares a sus hijos gemelos, de 14 años, pero les habría impuesto una condición: no utilizarlos para crear cuentas en redes sociales. Sin embargo, los adolescentes presuntamente abrieron perfiles en TikTok e Instagram.

Al descubrirlo, el padre habría reaccionado reprendiéndolos con una cuerda de saltar. Al día siguiente, los menores contaron lo ocurrido a una maestra de su escuela, quien posteriormente reportó el caso a las autoridades, de acuerdo con el reporte de arresto citado por N+ Univision.

La denuncia dio paso a una investigación por parte de las autoridades de Miami-Dade, que culminó con la detención de Garay. El hombre enfrenta dos cargos relacionados con abuso infantil sin daños corporales graves. La ficha de ingreso también incluye una observación relacionada con violencia doméstica.

N+ Univision señala que el relato de lo ocurrido proviene del reporte de arresto y corresponde a acusaciones que deberán resolverse durante el proceso judicial. Por ello, el acusado mantiene la presunción de inocencia mientras el caso sigue su curso.

¿Por qué ICE mantiene detenido al padre en Estados Unidos?

La situación de Garay no se limita al proceso penal. La ficha de la cárcel de Miami-Dade registra una retención de ICE y describe su situación como "retenido para inmigración". Esto significa que, además de enfrentar los cargos en Florida, permanece sujeto a un procedimiento migratorio.

Un juez estableció una fianza de $10,000, pero el pago de esa cantidad no implicó su liberación debido a la retención migratoria. El registro consultado por N+ Univision indica que la fianza fue presentada, aunque el cargo todavía no figuraba como satisfecho.

El caso vuelve a poner el foco en la situación de los inmigrantes en Estados Unidos que enfrentan simultáneamente procesos penales y migratorios. Sin embargo, la ficha revisada no indica que Garay haya sido deportado ni que su expulsión de Estados Unidos se haya concretado.

Por ahora, el hombre permanece detenido en Miami-Dade mientras se desarrollan dos procedimientos distintos: el proceso judicial por las acusaciones de abuso infantil y la retención migratoria de ICE. Su situación migratoria continúa abierta y deberá resolverse conforme avancen los procedimientos de las autoridades correspondientes.