ATENCIÓN MÁXIMA, clientes y trabajadores de la farmacia de Walmart en North Huntingdon: ¿la tienda REABRIÓ tras el incendio?

El Walmart de North Huntingdon, en Estados Unidos, volvió a recibir clientes este lunes, luego de permanecer cerrado durante varios días debido a un corte de energía y un posterior incendio. Sin embargo, la reapertura es parcial, ya que la Farmacia de Walmart y algunas áreas cercanas permanecen fuera de servicio mientras continúan las labores de limpieza.

¿Por qué cerró el Walmart de North Huntingdon?

El cierre comenzó tras las fuertes tormentas registradas el jueves, que provocaron cortes de electricidad en North Huntingdon e Irwin. Walmart informó el viernes que la tienda permanecería cerrada debido a la falta de energía.

Horas después, la policía y los bomberos acudieron al establecimiento tras reportarse un incendio. Ryan Senica, jefe del Departamento de Bomberos Voluntarios de Strawpump, explicó que los empleados señalaron que las llamas se originaron en la farmacia, unos 10 minutos después de que el local recuperara el suministro eléctrico mediante un generador.

Los equipos de emergencia lograron sofocar el incendio, aunque el humo se propagó por varias áreas del establecimiento, por lo que posteriormente se efectuaron labores de limpieza y ventilación con maquinaria especializada. La situación fue reportada por Pittsburgh's Action News 4, que además recogió los testimonios de clientes afectados por el cierre temporal y la reapertura parcial del Walmart.

Walmart de North Huntingdon reabre con servicios limitados tras el incendio

Aunque el establecimiento volvió a operar el lunes, la Farmacia de Walmart permanece cerrada, al igual que algunas secciones aledañas. Parte de estas áreas está delimitada y cubierta con plástico como medida de protección mientras continúan los trabajos de limpieza.

Los clientes pueden acceder a la zona de comestibles y realizar sus compras dentro de la tienda. Marie Hayes, una de las compradoras citadas por Pittsburgh's Action News 4, contó que se sorprendió al encontrar varias áreas bloqueadas al ingresar al establecimiento.

Un portavoz de Walmart señaló que la compañía trabaja para reabrir la farmacia "lo antes posible", aunque todavía no ha establecido una fecha concreta. Mientras tanto, quienes necesiten recoger sus medicamentos pueden hacerlo en la sucursal ubicada en Greensburg, en 2200 Greengate Center Circle.

Por ahora, el Walmart de North Huntingdon funciona de manera limitada mientras continúan las labores posteriores al incendio. Las autoridades locales tampoco informaron oficialmente cuál fue la causa exacta del siniestro.