60 días ENGAÑANDO a Walmart: la DESCARADA RACHA de un hombre de 74 años que la policía tardó semanas en descifrar

Un hombre de 74 años fue detenido en Florida después de que las autoridades lo vincularan con una serie de presuntos robos cometidos durante casi dos meses en dos tiendas Walmart del condado de Polk. Según los investigadores, Saad Abouelala habría acudido a estos establecimientos en 11 ocasiones entre julio y septiembre para cometer los presuntos robos, una serie de hechos que finalmente culminó con su arresto.

Saad Abouelala, de 74 años, tenía una orden de arresto por múltiples robos y fraude.

Hombre de Florida, de 74 años, habría robado en Walmart 11 veces antes de ser detenido

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Polk, Abouelala tenía una orden de arresto relacionada con varios casos de hurto en tiendas y fraude para obtener bienes. La investigación llevó a los agentes hasta su vehículo, un Kia Sorento plateado, modelo 2016, que fue localizado la noche del miércoles 9 de septiembre en Lakeland.

Tras localizar el vehículo, el agente decidió esperar la llegada de refuerzos antes de proceder con la detención. Poco después, las autoridades interceptaron el automóvil cerca de la intersección de Francis Pipkin Road y Emerald Cove Loop. El operativo se desarrolló sin incidentes y el sospechoso fue trasladado al centro de procesamiento de la Oficina del Sheriff.

La investigación apunta a que los presuntos robos ocurrieron en dos establecimientos de Walmart del condado de Polk los días 10 y 13 de julio; 1, 7, 10, 12, 14, 15, 22 y 29 de agosto; y 2 de septiembre.

Según la información difundida por Polk County Mugshots, el valor estimado de la mercancía involucrada ronda los 1.000 dólares, aunque las autoridades advierten que la investigación continúa y que esa cantidad podría modificarse. "Saad Abouelala, de 74 años, tenía una orden de arresto por múltiples robos en tiendas y fraude para obtener bienes", señala Polk County Mugshots al describir el caso.

¿Qué cargos enfrenta el acusado en Estados Unidos?

Abouelala enfrenta dos cargos graves: uno por hurto en tiendas, clasificado como delito grave de segundo grado, y otro por fraude para obtener bienes, considerado un delito grave de tercer grado.

La legislación de Florida establece que determinados casos de hurto en tiendas pueden elevarse a la categoría de delito grave de segundo grado cuando se registran tres o más robos en un periodo de 120 días, se sustraen al menos 20 artículos y los hechos involucran, como mínimo, dos establecimientos comerciales diferentes.

Los datos disponibles no permiten determinar cuántos artículos fueron presuntamente sustraídos durante los 11 incidentes. Por ello, no es posible establecer con certeza si esa disposición específica fue la razón por la que los investigadores formularon el cargo como delito grave de segundo grado.

En Florida, un delito grave de segundo grado puede conllevar una pena máxima de hasta 15 años de prisión, mientras que uno de tercer grado puede alcanzar hasta cinco años. Como ocurre con cualquier proceso penal, Abouelala es considerado inocente hasta que un tribunal determine lo contrario.