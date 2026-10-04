Aviso importante: miles de inmigrantes que residen legalmente en Estados Unidos enfrentan la posibilidad de perder su acceso a Medicaid a raíz de un cambio en las regulaciones federales que comenzó a aplicarse el 1 de octubre.

Es importante mencionar que esta modificación podría afectar significativamente la atención médica de esta población, generando preocupación entre quienes dependen de este programa para recibir servicios de salud esenciales.

Importantes cambios y nuevas reglas en Medicaid; un grupo clave podría perder su cobertura por esta razón

Según un informe de Telemundo, los cambios introducidos por la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, impulsada por el presidente Donald Trump, establecen nuevas limitaciones en los fondos federales de Medicaid para ciertos inmigrantes que residen legalmente en el país americano.

Estas restricciones empezaron a regir el 1 de octubre de 2026. Al respecto, el gobierno ha señalado que los estados tienen la opción de financiar la cobertura con recursos propios. Aunque la ley H.R.1 elimina el financiamiento federal para algunas categorías, no impide que las entidades estatales utilicen sus fondos para mantener la cobertura de estos grupos.

Esto implica que el efecto sobre la cobertura de Medicaid variará dependiendo de la decisión de cada estado. Entre los grupos que perderán su elegibilidad se encuentran los refugiados, inmigrantes bajo asilo político, aquellos con parole humanitario de al menos un año, incluyendo a ciertos afganos y ucranianos, así como las víctimas de trata de personas y violencia doméstica.

Es bueno señalar que, a partir del 1 de enero de 2027, ciertos adultos de entre 19 y 64 años deberán cumplir con nuevos requisitos para acceder o conservar su cobertura de Medicaid. Estos incluyen los siguientes cambios:

Trabajar o realizar servicio comunitario durante al menos 80 horas al mes.

Estar inscritos a tiempo parcial en un programa educativo o alcanzar un nivel específico de ingresos mensuales.

No obstante, el gobierno federal ha establecido excepciones para embarazadas y personas con condiciones médicas particulares.

¿Quiénes sí conservan la cobertura de Medicaid?

Con la implementación de las nuevas regulaciones, los grupos de inmigrantes que continúan teniendo acceso a Medicaid con financiamiento federal son los siguientes: los residentes permanentes legales, quienes poseen la green card; ciertos cubanos y haitianos clasificados como entrants; y algunas personas originarias de Micronesia, las Islas Marshall y Palaos, amparadas bajo el Compact of Free Association.

Es importante destacar que esta normativa no suprime la posibilidad de que tienen los estados de ofrecer cobertura a ciertos niños y mujeres embarazadas que residen legalmente en Estados Unidos.