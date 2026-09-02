Se confirmó el futuro de Horacio Melgarejo tras revelarse conversaciones con Botafogo: "Contrato"

Cienciano ha maravillado con su rendimiento durante esta temporada. El cuadro cusqueño no solo ha disputado por los primeros lugares de la Liga 1, sino que también logró alcanzar los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Uno de los principales artífices de este gran momento ha sido Horacio Melgarejo, quien ahora suena como candidato para dirigir a Botafogo y ahora se conocieron detalles de su futuro.

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Se confirmó el futuro de Horacio Melgarejo tras revelarse conversaciones con Botafogo

En las últimas horas se conoció que Horacio Melgarejo sostuvo conversaciones con la dirección deportiva de Botafogo y otro club de Brasil, una situación que encendió las alarmas en el cuadro imperial. Por ello, un hincha le consultó a Cristian Ruggeri, asistente técnico del argentino, sobre el futuro del comando técnico.

Ante ello, el integrante del cuerpo técnico de Cienciano respondió la consulta y remarcó que, pese al interés de otros clubes, todo el comando técnico de Melgarejo se mantendrá en el ‘Papá’ hasta finalizar su contrato, despejando así los rumores sobre una posible salida.

Cristian Ruggeri confirmó la permanencia de Horacio Melgarejo en Cienciano

“Nosotros vamos a cumplir el contrato en el Club y dejar la vida en cada partido del Torneo Clausura y con la ilusión de la Copa Sudamericana hasta el final, de eso no hay dudas”, fue el mensaje que dejó el técnico en su cuenta de ‘X’.

Del mismo modo, Ruggeri señaló que todo el grupo se encuentra mentalizado en seguir destacando de la mejor manera en el Torneo Clausura y, sobre todo, con la expectativa de hacer historia en la Copa Sudamericana, donde buscan conseguir un nuevo título internacional para la institución.

¿Hasta cuándo tiene contrato Horacio Melgarejo con Cienciano?

Horacio Melgarejo tiene contrato con Cienciano hasta el final de la presente temporada, por lo que a fin de año quedará como agente libre. Por ahora, todo hace indicar que el técnico permanecerá en el cuadro cusqueño hasta cumplir su contrato. Sin embargo, si la directiva desea continuar contando con sus servicios, deberá negociar una renovación de cara a la próxima temporada.