Universitario contrató a defensa de Estados Unidos pensando en la siguiente Copa Libertadores

Uno de los principales clubes del fútbol peruano es Universitario de Deportes, que quiere salir campeón del Torneo Clausura para obtener el 'Tetra' de la Liga 1. No obstante, los merengues saben también que el plantel femenino está compitiendo en su propio torneo y dentro de poco se viene la Copa Libertadores 2026.

Las cremas ganaron el derecho a participar del campeonato internacional de la Conmebol que se llevará a cabo dentro de poco. Por ello, pensando en dar la hora a nivel continental, la 'U' anunció la incorporación de una defensora oriunda de Estados Unidos.

"Nuestra defensa se hace más férrea para la Copa Libertadores Femenina con la llegada de Valeria Itzel", indicó Universitario de Deportes a través de sus redes sociales y confirmó así este importante fichaje para el torneo que se realizará en Quito, Ecuador.

Valeria Itzel es el nuevo fichaje crema.

¿Qué clubes juegan la Copa Libertadores Femenina 2026?

En la Copa Libertadores Femenina 2026 participarán un total de 16 clubes de Conmebol y uno de ellos es la 'U', que obtuvo su boleto gracias a haber ganado el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025, es decir, el de la temporada pasada.

Hasta el momento se han definido 13 de los clasificados (faltan confirmar Bolivia y Colombia): Belgrano (Argentina), Corinthians (Brasil), Cruzeiro (Brasil), Palmeiras (Brasil), Colo Colo (Chile), U. de Chile (Chile), Independiente del Valle (Ecuador), LDU (Ecuador), Libertad (Paraguay), Olimpia (Paraguay), Universitario (Perú), Nacional (Uruguay) y Caracas (Venezuela).