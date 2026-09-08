Partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Este miércoles 9 de septiembre se jugarán varios torneos internacionales de fútbol y vóley. Por ejemplo, continúa la fase de la liga de la Champions League con la participación del Liverpool, PSG y Barcelona; luego, Perú enfrentará a Brasil por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026; se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana; y también habrá acción en el Mundial Femenino Sub-20. A continuación, podrás revisar los partidos de hoy.

Partidos de hoy por la Champions League

Partido Horario Canal Barcelona vs Feyenoord 11.45 a. m. ESPN y Disney+ Stuttgart vs Viking 11.45 a. m. ESPN 5 y Disney+ Liverpool vs Atlético Madrid 2.00 p. m. ESPN y Disney+ Napoli vs Arsenal 2.00 p. m. ESPN 5 y Disney+ PSG vs Slovan Bratislava 2.00 p. m. ESPN 3 y Disney+ Sporting Lisboa vs Galatasaray 2.00 p. m. ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por el Sudamericano de Vóley

Partido Horario Canal Chile vs Venezuela 12.00 p. m. CSV Argentina vs Colombia 3.00 p. m. CSV Brasil vs Perú 6.00 p. m. Latina y CSV

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-20

Partido Horario Canal Ghana vs Corea del Sur 8.00 a. m. DSports y DGO Italia vs Nueva Zelanda 8.00 a. m. DSports y DGO Francia vs Ecuador 11.00 a. m. DSports y DGO Japón vs Estados Unidos 11.00 a. m. DSports y DGO

Partidos de hoy por Copa Libertadores

Partido Horario Canal Palmeiras vs LDU Quito 5.00 p. m. ESPN y Disney+ Estudiantes vs Corinthians 7.30 p. m. ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

Partido Horario Canal Santos vs Atlético Mineiro 5.00 p. m. ESPN 5 y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Argentina

Partido Horario Canal Deportivo Riestra vs Banfield 5.00 p. m. TyC Sports

Partidos de hoy por la Copa Paceña

Partido Horario Canal Real Oruro vs Nacional Potosí 2.00 p. m. Entel Gol Universidad de Vinto vs The Strongest 5.30 p. m. Entel Gol Blooming vs GV San José 7.30 p. m. Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa Colombia

Partido Horario Canal América de Cali vs Pereira 6.00 p. m. Win+ Real Cundinamarca vs Inter Bogotá 6.00 p. m. Win Play Once Caldas vs Alianza 7.00 p. m. Win Play Dep. Pasto vs Ind. Medellín 8.10 p. m. Win Sports

Partidos de hoy por la Copa AUF Uruguay