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- Perú vs Brasil
Partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV
Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre. Se nos vienen encuentros por la Champions, Copa Libertadores, Sudamericana y más.
Este miércoles 9 de septiembre se jugarán varios torneos internacionales de fútbol y vóley. Por ejemplo, continúa la fase de la liga de la Champions League con la participación del Liverpool, PSG y Barcelona; luego, Perú enfrentará a Brasil por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026; se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana; y también habrá acción en el Mundial Femenino Sub-20. A continuación, podrás revisar los partidos de hoy.
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Partidos de hoy por la Champions League
|Partido
|Horario
|Canal
|Barcelona vs Feyenoord
|11.45 a. m.
|ESPN y Disney+
|Stuttgart vs Viking
|11.45 a. m.
|ESPN 5 y Disney+
|Liverpool vs Atlético Madrid
|2.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Napoli vs Arsenal
|2.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
|PSG vs Slovan Bratislava
|2.00 p. m.
|ESPN 3 y Disney+
|Sporting Lisboa vs Galatasaray
|2.00 p. m.
|ESPN 4 y Disney+
Partidos de hoy por el Sudamericano de Vóley
|Partido
|Horario
|Canal
|Chile vs Venezuela
|12.00 p. m.
|CSV
|Argentina vs Colombia
|3.00 p. m.
|CSV
|Brasil vs Perú
|6.00 p. m.
|Latina y CSV
Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-20
|Partido
|Horario
|Canal
|Ghana vs Corea del Sur
|8.00 a. m.
|DSports y DGO
|Italia vs Nueva Zelanda
|8.00 a. m.
|DSports y DGO
|Francia vs Ecuador
|11.00 a. m.
|DSports y DGO
|Japón vs Estados Unidos
|11.00 a. m.
|DSports y DGO
Partidos de hoy por Copa Libertadores
|Partido
|Horario
|Canal
|Palmeiras vs LDU Quito
|5.00 p. m.
|ESPN y Disney+
|Estudiantes vs Corinthians
|7.30 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Copa Sudamericana
|Partido
|Horario
|Canal
|Santos vs Atlético Mineiro
|5.00 p. m.
|ESPN 5 y Disney+
Partidos de hoy por la Copa Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Deportivo Riestra vs Banfield
|5.00 p. m.
|TyC Sports
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Oruro vs Nacional Potosí
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Universidad de Vinto vs The Strongest
|5.30 p. m.
|Entel Gol
|Blooming vs GV San José
|7.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por la Copa Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|América de Cali vs Pereira
|6.00 p. m.
|Win+
|Real Cundinamarca vs Inter Bogotá
|6.00 p. m.
|Win Play
|Once Caldas vs Alianza
|7.00 p. m.
|Win Play
|Dep. Pasto vs Ind. Medellín
|8.10 p. m.
|Win Sports
Partidos de hoy por la Copa AUF Uruguay
|Partido
|Horario
|Canal
|Racing Montevideo vs Central Esp.
|1.00 p. m.
|Disney+
|Boston River vs Colon
|3.30 p. m.
|Disney+
|Maldonado vs Wanderes
|6.00 p. m.
|Disney+
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