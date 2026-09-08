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Partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre: horarios, resultados y dónde ver fútbol EN VIVO por TV

Conoce al detalle la programación completa con todos los partidos de hoy, miércoles 9 de septiembre. Se nos vienen encuentros por la Champions, Copa Libertadores, Sudamericana y más.

Gary Huaman
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este miércoles 9 de septiembre.
Acá podrás revisar la agenda de los partidos de este miércoles 9 de septiembre. | Foto: composición Líbero
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Este miércoles 9 de septiembre se jugarán varios torneos internacionales de fútbol y vóley. Por ejemplo, continúa la fase de la liga de la Champions League con la participación del Liverpool, PSG y Barcelona; luego, Perú enfrentará a Brasil por el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026; se jugarán los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana; y también habrá acción en el Mundial Femenino Sub-20. A continuación, podrás revisar los partidos de hoy.

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Partidos de hoy por la Champions League

PartidoHorarioCanal
Barcelona vs Feyenoord11.45 a. m.ESPN y Disney+
Stuttgart vs Viking11.45 a. m.ESPN 5 y Disney+
Liverpool vs Atlético Madrid2.00 p. m.ESPN y Disney+
Napoli vs Arsenal2.00 p. m.ESPN 5 y Disney+
PSG vs Slovan Bratislava2.00 p. m.ESPN 3 y Disney+
Sporting Lisboa vs Galatasaray2.00 p. m.ESPN 4 y Disney+

Partidos de hoy por el Sudamericano de Vóley

PartidoHorarioCanal
Chile vs Venezuela12.00 p. m.CSV
Argentina vs Colombia3.00 p. m.CSV
Brasil vs Perú6.00 p. m.Latina y CSV

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub-20

PartidoHorarioCanal
Ghana vs Corea del Sur8.00 a. m.DSports y DGO
Italia vs Nueva Zelanda8.00 a. m.DSports y DGO
Francia vs Ecuador11.00 a. m.DSports y DGO
Japón vs Estados Unidos11.00 a. m.DSports y DGO

Partidos de hoy por Copa Libertadores

PartidoHorarioCanal
Palmeiras vs LDU Quito5.00 p. m.ESPN y Disney+
Estudiantes vs Corinthians7.30 p. m.ESPN y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Sudamericana

PartidoHorarioCanal
Santos vs Atlético Mineiro5.00 p. m.ESPN 5 y Disney+

Partidos de hoy por la Copa Argentina

PartidoHorarioCanal
Deportivo Riestra vs Banfield5.00 p. m.TyC Sports

Partidos de hoy por la Copa Paceña

PartidoHorarioCanal
Real Oruro vs Nacional Potosí2.00 p. m.Entel Gol
Universidad de Vinto vs The Strongest5.30 p. m.Entel Gol
Blooming vs GV San José7.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy por la Copa Colombia

PartidoHorarioCanal
América de Cali vs Pereira6.00 p. m.Win+
Real Cundinamarca vs Inter Bogotá6.00 p. m.Win Play
Once Caldas vs Alianza7.00 p. m.Win Play
Dep. Pasto vs Ind. Medellín8.10 p. m.Win Sports

Partidos de hoy por la Copa AUF Uruguay

PartidoHorarioCanal
Racing Montevideo vs Central Esp.1.00 p. m.Disney+
Boston River vs Colon3.30 p. m.Disney+
Maldonado vs Wanderes6.00 p. m.Disney+
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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