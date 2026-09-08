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¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Liverpool y dónde ver partido de la Champions League?

Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre Atlético Madrid vs Liverpool por la fecha número 1 de la Fase de Liga de la Champions League 2026/2027.

Francisco Esteves
Atlético Madrid vs Liverpool por la Champions League.
Atlético Madrid vs Liverpool por la Champions League. | Foto: Composición Líbero.
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Inició la Champions League 2026/2027. Se juega la primera fecha de la Fase de Liga en la competición más importante de Europa y Atlético Madrid visitará al Liverpool en Anfield. Por ello, a continuación te contamos la fecha, a qué hora y mediante cuál canal de transmisión podrás ver el emocionante duelo UEFA, dependiendo del país en donde vivas.

Real Madrid vs Inter EN VIVO por Champions League 2026.

PUEDES VER: Real Madrid vs Inter EN VIVO HOY por Champions League: pronóstico, hora y canal

¿Cuándo juega Atlético Madrid vs Liverpool?

El partido entre Atlético Madrid vs Liverpool se jugará el miércoles 9 de septiembre, de acuerdo con la programación oficial de la Champions League. El encuentro significará el debut de ambos clubes que no han empezado de la mejor manera la temporada, aunque los dirigidos por el 'Cholo' Simeone son quienes tienen más urgencia por darle una alegría a su hinchada.

Diego Simeone, Atlético de Madrid

Diego Simeone viene siendo muy criticado.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Liverpool?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país de residencia:

  • México y Costa Rica: 1.00 p. m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 4.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Atlético Madrid vs Liverpool?

La transmisión del partido Atlético Madrid vs Liverpool por la Champions League será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante compromiso UEFA a través de Disney+, si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming. Por último, aquí en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.

Atlético Madrid vs Liverpool: posibles alineaciones

  • Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Hjulmand, Baena. Lookman, Kang-in Lee.
  • Posible alineación del Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Van Dijk, Jacquet, Kerkez, Frimpong; Gravenberch, Szoboszlai; Wirtz, Gakpo, Ngumoha; Isak.
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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