¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Liverpool y dónde ver partido de la Champions League?

Inició la Champions League 2026/2027. Se juega la primera fecha de la Fase de Liga en la competición más importante de Europa y Atlético Madrid visitará al Liverpool en Anfield. Por ello, a continuación te contamos la fecha, a qué hora y mediante cuál canal de transmisión podrás ver el emocionante duelo UEFA, dependiendo del país en donde vivas.

¿Cuándo juega Atlético Madrid vs Liverpool?

El partido entre Atlético Madrid vs Liverpool se jugará el miércoles 9 de septiembre, de acuerdo con la programación oficial de la Champions League. El encuentro significará el debut de ambos clubes que no han empezado de la mejor manera la temporada, aunque los dirigidos por el 'Cholo' Simeone son quienes tienen más urgencia por darle una alegría a su hinchada.

Diego Simeone viene siendo muy criticado.

¿A qué hora juega Atlético Madrid vs Liverpool?

Te brindamos el horario dependiendo de tu país de residencia:

México y Costa Rica: 1.00 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 2.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 4.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Atlético Madrid vs Liverpool?

La transmisión del partido Atlético Madrid vs Liverpool por la Champions League será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante compromiso UEFA a través de Disney+, si cuentas con una suscripción a la conocida plataforma de streaming. Por último, aquí en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias.

Atlético Madrid vs Liverpool: posibles alineaciones

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Hjulmand, Baena. Lookman, Kang-in Lee.